РФ поцілила у п'ятиповерхівку в Кураховому: надзвичайники врятували жінку
Російська окупаційна армія 12 вересня здійснила артилерійський обстріл Курахового Донецької області, внаслідок чого сталася пожежа у п'ятиповерхівці
Про це повідомила пресслужба ДСНС Донецької області.
"Одне із влучань прийшлося у 5-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння декількох квартир. До місця події прибули рятувальники 73-ї державної пожежно-рятувальної частини та встановили, що відбувається горіння квартир на 2-му та 3-му поверхах будинку", - йдеться у повідомленні.
Надзвичайники врятували літню жінку, яка не могла самостійно вийти з приміщення, а також двох її котів.
"Під час проведення розвідки в одній з квартир на 5 поверсі вогнеборці виявили жінку 1950 р.н., яка не мала змоги самостійно вийти із приміщення через щільне задимлення. Рятувальники, використовуючи засоби захисту органів дихання, вивели жінку на свіже повітря", - розповіли у пресслужбі.
Там додали, що пожежу квартир у 5-поверховому будинку вогнеборці ліквідували на загальній площі 100 кв. м.
- 4 вересня РФ поцілила у багатоквартирний будинок у центрі Курахового, внаслідок чого загинула жінка.
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