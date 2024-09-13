РФ поцілила у п'ятиповерхівку в Кураховому: надзвичайники врятували жінку

Про це повідомила пресслужба ДСНС Донецької області.

"Одне із влучань прийшлося у 5-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння декількох квартир. До місця події прибули рятувальники 73-ї державної пожежно-рятувальної частини та встановили, що відбувається горіння квартир на 2-му та 3-му поверхах будинку", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники врятували літню жінку, яка не могла самостійно вийти з приміщення, а також двох її котів.

"Під час проведення розвідки в одній з квартир на 5 поверсі вогнеборці виявили жінку 1950 р.н., яка не мала змоги самостійно вийти із приміщення через щільне задимлення. Рятувальники, використовуючи засоби захисту органів дихання, вивели жінку на свіже повітря", - розповіли у пресслужбі.

Там додали, що пожежу квартир у 5-поверховому будинку вогнеборці ліквідували на загальній площі 100 кв. м.