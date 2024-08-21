РФ просунулася біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Так, російська окупаційна армія просунулася у Північному, Дружбі та Завітному. Крім цього, ворог має успіхи біля Новогродівки та Григорівки Донецької області.

"Тривають бої в Нью-Йорку", - повідомили аналітики.