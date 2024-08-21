РФ просунулася біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій і повідомили, що російські окупанти просунулися біля 5 населених пунктів у Донецькій області
Про це повідомляє DeepState.
Так, російська окупаційна армія просунулася у Північному, Дружбі та Завітному. Крім цього, ворог має успіхи біля Новогродівки та Григорівки Донецької області.
"Тривають бої в Нью-Йорку", - повідомили аналітики.
- Раніше Генштаб інформував, що за 19 серпня російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1330 військових. Сили оборони ліквідували 5 танків і 52 артилерійські системи.
- 20 серпня на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Росіяни ведуть активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, проте ЗСУ завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці.
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