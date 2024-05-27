РФ просунулася на Донеччині та окупувала Нетайлове, - DeepState
Російська окупаційна армія не полишає спроб атакувати на декількох напрямках у Донецькій області. Ворог окупував селище Нетайлове
Про це йдеться у звіті аналітиків DeepState.
Зазначається, що російський ворог просунувся у Донецькій області біля 7 населених пунктів - неподалік від Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, а також в Берестовому.
Зокрема армія РФ окупувала селище Нетайлове Покровського району Донецької області.
- Станом на вечір 26 травня найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Російська армія штурмує позиції ЗСУ і зазнає великих втрат.
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