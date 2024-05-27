РФ просунулася на Донеччині та окупувала Нетайлове, - DeepState

Про це йдеться у звіті аналітиків DeepState.

Зазначається, що російський ворог просунувся у Донецькій області біля 7 населених пунктів - неподалік від Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, а також в Берестовому.

Зокрема армія РФ окупувала селище Нетайлове Покровського району Донецької області.