РФ скинула дві авіабомби на Мирноград: поранено жінку й двох дітей
Удень 2 серпня російська окупаційна армія атакувала Мирноград Донецької області двома авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждали жінка й двоє дітей
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"2 серпня 2024 року окупаційні війська РФ атакували м. Мирноград, імовірно, застосувавши дві авіабомби "ФАБ-250" з УМПК. Під час атаки ворога по житловому кварталу дістала тілесні ушкодження 49-річна жінка – у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота", - йдеться у повідомленні.
"Також поранення і контузії дістали 7-річна дівчинка та її брат 9 років, які перебували у приватному домоволодінні", - додали в прокуратурі.
Зазначається, що потерпілих госпіталізували, їм надають усію необхідну медичну допомогу.
Також унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобіль.
Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- 2 серпня окупанти двічі атакували Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого загинула жінка, ще дві людини дістали поранення.
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