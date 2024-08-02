РФ скинула дві авіабомби на Мирноград: поранено жінку й двох дітей

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"2 серпня 2024 року окупаційні війська РФ атакували м. Мирноград, імовірно, застосувавши дві авіабомби "ФАБ-250" з УМПК. Під час атаки ворога по житловому кварталу дістала тілесні ушкодження 49-річна жінка – у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота", - йдеться у повідомленні.

"Також поранення і контузії дістали 7-річна дівчинка та її брат 9 років, які перебували у приватному домоволодінні", - додали в прокуратурі.

Зазначається, що потерпілих госпіталізували, їм надають усію необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобіль.

Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).