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РФ скинула дві авіабомби на Мирноград: поранено жінку й двох дітей

Юлія Юліна
2 серпня, 2024 п'ятниця
19:58
Війна з Росією розбір завалів у Мирнограді

Удень 2 серпня російська окупаційна армія атакувала Мирноград Донецької області двома авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждали жінка й двоє дітей

Зміст

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"2 серпня 2024 року окупаційні війська РФ атакували м. Мирноград, імовірно, застосувавши дві авіабомби "ФАБ-250" з УМПК. Під час атаки ворога по житловому кварталу дістала тілесні ушкодження 49-річна жінка – у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота", - йдеться у повідомленні.

"Також поранення і контузії дістали 7-річна дівчинка та її брат 9 років, які перебували у приватному домоволодінні", - додали в прокуратурі.

Зазначається, що потерпілих госпіталізували, їм надають усію необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобіль.

Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • 2 серпня окупанти двічі атакували Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого загинула жінка, ще дві людини дістали поранення.
Теги:
Новини
Україна
Донеччина
окупанти
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