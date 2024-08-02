Окупанти вдарили по житловій забудові у Куп'янську: є загибла та поранена
Війська РФ у п'ятницю, 2 серпня, вдарили по Куп'янську на Харківщині. Внаслідок удару загинула жінка, ще одна людина поранена
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок удару по Куп'янську загинула цивільна. Також поранення отримала ще одна жінка, її госпіталізували.
"Ворог влучив біля житлового будинку, де перебували постраждалі", - додав Синєгубов.
- Вранці 2 серпня російська армія вдарила дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді на Харківщині, в результаті чого поранення дістали шестеро цивільних.
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