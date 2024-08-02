Росіяни поцілили дроном по автобусу з людьми на Харківщині: шестеро поранених
Вранці 2 серпня російська армія вдарила дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді на Харківщині, в результаті чого поранення дістали шестеро цивільних
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Близько 9:00 год окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді", - написав він.
За його словами, постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому.
Усі постраждалі - працівники-будівельники, зауважив очільник ОДА.
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
- У ніч на 2 серпня російська армія обстріляла Херсон і поцілила в енергооб'єкт, в результаті чого у місті виникли перебої з електропостачанням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.28Продаж 45.03
- Актуальне
- Важливе