Росіяни поцілили дроном по автобусу з людьми на Харківщині: шестеро поранених

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Близько 9:00 год окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді", - написав він.

За його словами, постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому.

Усі постраждалі - працівники-будівельники, зауважив очільник ОДА.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.