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Міноборони спрямувало 23 млрд грн на закупівлю озброєння польській компанії попри ризики, - Железняк

Катерина Ганжа
12 грудня, 2024 четвер
12:33
Суспільство Міністерство оборони України

Міністерство оборони України спрямувало 23 млрд грн польській компанії попри ризики. Зокрема, раніше вона вже не поставила законтрактовані з Агенцією оборонних закупівель снаряди

Зміст

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на відповідь Агенції оборонних закупівель на його офіційне звернення. 

Йдеться про польську компанію PHU Lechmar Sp. z.о.о. У період із 17.06.2022 по 10.12.2024 року між АОЗ та цією компанією було укладено один контракт (№21/3-95-DК-23 від 29.12.2023р.) на закупівлю 155 мм пострілів зі снарядом М107 та метальним зарядом М4А2 на 70,6 млн євро (3 млрд грн).

"Контракт не виконується, авансування по контракту не було здійснене",  - зазначили у відомстві.

Загалом же у 2023-2024 роках Агентство оборонних закупівель отримало від PHU Lechmar Sp. z.о.о чотири комерційні пропозиції: 

  • На постачання 73-мм пострілів з осколковою гранатою ОГ-9 (HЕ Steel Bomb);
  • На постачання 155-мм снарядів М107 осколково-фугасних;
  • На постачания протитанкових гранатометів РПГ-7 МX2 (РПГ-7В);
  • На постачання 122-мм самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика".

"По одній АОЗ зверталося з уточненням вартості, проте компанія за 8 місяців НЕ спромоглася відповісти", - наголосив Ярослав Железняк.

Окрім того, нардеп запросив інформацію щодо того, чи здійснювалася інспекція боєприпасів, які заявлялися PHU Lechmar Sp. z.о.о як такі, що є на складах. 

"За вказаний період технічна інспекція товарів, які заявлялися компанією "PHU Lechmar Sp." Z o.о. як такі, що є в наявності на складах, і технічна інспекція виробничих спроможностей підприємств виробників, які "PНU Lechmar Sp." Z o.о. у своїх комерційних пропозиціях зазначає як потенційних виробників товарів, фахівцями (працівниками) відділу технічної інспекції Агенції не здійснювалась", - ідеться у відповіді.   

У відомстві також повідомили, що станом на 10. 12.2024 року загальна кількість державних контрактів, за якими було здійснено 100%-ву передплату, становить 13 угод.  

"Про всі ці ризики з цією компанією знали (Безрукова доповідала), але все ж таки вирішили ось відправити 23 млрд і таким шляхом і з… стовідсотковим авансом. Під ці 23 млрд були вже готові інші для підписання контракти в АОЗ", - наголосив Ярослав Железняк. 

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Що передувало? 

У вівторок, 3 грудня в Держприкордонслужбі оприлюднили заяву, в якій зазначалося, що Кабмін делегував відомству виконання бюджетної програми з закупівель озброєння для Сил оборони на 23 млрд грн. 

"Напередодні відомство отримало пропозиції щодо можливості закупівлі за низкою відповідних номенклатур необхідних засобів для забезпечення Сил оборони нашої країни. Встановленим порядком дані пропозиції були направлені на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з метою вивчення цього питання та прийняття там відповідного рішення. Результатом розгляду та відповідно до пропозиції Міністерства оборони до Уряду стало Розпорядження Кабінету Міністрів України про делегування повноважень для здійснення оборонних закупівель", - ішлося в повідомленні. 

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Уже 4 грудня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що ДПСУ закуповує боєприпаси на 23 млрд грн із передоплатою 100% через польську фірму, яка є лише посередником. Він також наголосив на тому, що ДПСУ надала відповідь щодо закупівель, однак без жодних пояснень. 

"При цьому деякі боєприпаси, зокрема калібру 152 мм, виявляються значно дорожчими, ніж ті, що Україна закуповувала за попередніми контрактами. Вартість мін калібру 120 мм, в принципі, залишається в межах похибки 3-5%. Також передбачено 100% передоплату, що є абсолютно нехарактерним для таких великих сум", - додав Згурець. 

Він також висловив сподівання щодо того, що ДПСУ "хоча б щось деталізує та надасть якісь додаткові пояснення, наприклад щодо надійності фірми або сподівань щодо виконання контрактів".  

Теги:
Новини
Україна
Польща
зброя
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
Ярослав Железняк
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