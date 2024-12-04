ДПСУ закуповує боєприпаси на 23 млрд грн із передоплатою 100% через польську фірму, яка є лише посередником, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Йдеться про парадоксальну ситуацію, коли Державна прикордонна служба отримала повноваження розпоряджатися сумою у 23 мільярди гривень, які раніше були призначені Міністерству оборони для закупівлі техніки та боєприпасів. Наразі ці кошти перейшли до розпорядження Держприкордонслужби.

Вчора отримали відписку від ДПСУ, в якій зазначено, що служба діє в межах чинного законодавства, визнає потребу в боєприпасах, що була проведена нарада, під час якої було представлено пропозиції щодо закупівлі боєприпасів, і зараз вони діють у рамках чинного законодавства. Однак у відповіді немає жодних деталей чи пояснень", - наголосив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головне полягає в тому, що ДПСУ закуповує ці боєприпаси через польську компанію PHU "Lechmar". Ця фірма насправді складається з кількох осіб, які є просто посередниками. Йдеться про те, що боєприпаси мають бути поставлені до початку 2026 року, тобто наступного, 2025 року. При цьому деякі боєприпаси, зокрема калібру 152 мм, виявляються значно дорожчими, ніж ті, що Україна закуповувала за попередніми контрактами. Вартість мін калібру 120 мм, в принципі, залишається в межах похибки 3-5%. Також передбачено 100% передоплату, що є абсолютно нехарактерним для таких великих сум.

"Я сподівався, що ДПСУ хоча б щось деталізує та надасть якісь додаткові пояснення, наприклад, щодо надійності фірми або сподівань щодо виконання контрактів. Але поки що таких пояснень немає, що означає, що ця історія ще має продовження", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, ця ситуація накладається на проблеми Міноборони, оскільки є наслідком того, що Агенція оборонних закупівель не змогла укласти всі контракти. Тому що Агенція має близько 313 мільярдів гривень, але лише третина цієї суми була законтрактована на постачання боєприпасів та зброї.

"Створюється враження, що в кінці року Міноборони буде повертати гроші у бюджет як невикористані за пріоритетними статтями, такими як закупівля техніки та боєприпасів. Це вже питання до Агенції оборонних закупівель, яка в структурі Міноборони виглядає неефективною.

Друга частина ситуації стосується дій ДПСУ, яка робить ставку на "свою" компанію PHU "Lechmar". Чому я кажу "свою"? Тому що щонайменше 30% продукції військового призначення, яку закуповує ДПСУ, йшли саме через цю польську компанію-посередника PHU "Lechmar", яка має 4 чи 8 співробітників, які мають хороші стосунки з певними постачальниками та з ДПСУ. Це єдиний аргумент, що дозволяє ДПСУ робити ставку саме на цю компанію", - резюмував Згурець.