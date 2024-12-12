Сонячно, але ожеледиця: Наталка Діденко поділилася прогнозом на 13 грудня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Антициклон витіснить залишки опадів і завтра буде сухо, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Хіба вночі по півночі, а вдень по сходу можливий невеликий сніг", - пише синоптикиня.

За її словами, в Україні можливий рвучкий вітер - від помірного на заході до сильного, штормового, на сході.

Найближчої ночі очікується -2...-7 °C, завтра вдень -1...-6 °C.

"Уважно: посилюється ожеледиця! Обирайте міцне неслизьке взуття і не бігайте надто швидко", - додає Діденко.

Яка погода буде в Києві

У Києві в п'ятницю, 13 грудня, без опадів, імовірне сонечко. Також буде сильний північно-західний вітер, а до нього приєднається мороз - протягом доби очікується -3...-6 °C.