Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде відчутне похолодання
У четвер, 12 грудня, у більшості областей України без істотних опадів. Тим часом насувається мороз, на дорогах можлива ожеледиця
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Циклон, що сьогодні поливає дощем та посипає снігом, завтра, 12 грудня, поступово піде з України", - йдеться у дописі.
Так, завтра вдень у більшості областей України буде без істотних опадів. Водночас очікується вітер з північного заходу, помірний, часом до сильного.
Температура повітря вночі становитиме 0...-4 °C, на півдні від -1 °C до +3 °C. Протягом дня четверга очікується від -3 °C до +3 °C.
"Увага! Відзавтра вже потроху почне холоднішати, "мінусів" побільшає. тому на дорогах ставатиме дуже слизько! Ожеледиця!" - каже Діденко.
За її словами, з 13 грудня в більшості областей України передбачається відчутне похолодання.
Що очікувати в Києві
У столиці найближчої ночі прогнозується мокрий сніг, а вдень без опадів. Вітер буде північно-західний, рвучкий. Температура повітря вночі та вдень 0...-2 °C.
Крім цього, у Києві 13 і 14 грудня похолоднішає до помірних морозів.
- 11 грудня циклон разом з атмосферними фронтами визначатиме вологу та хмарну погоду в Україні. У деяких регіонах очікується мокрий сніг та ожеледь.
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