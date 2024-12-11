Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде відчутне похолодання

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Циклон, що сьогодні поливає дощем та посипає снігом, завтра, 12 грудня, поступово піде з України", - йдеться у дописі.

Так, завтра вдень у більшості областей України буде без істотних опадів. Водночас очікується вітер з північного заходу, помірний, часом до сильного.

Температура повітря вночі становитиме 0...-4 °C, на півдні від -1 °C до +3 °C. Протягом дня четверга очікується від -3 °C до +3 °C.

"Увага! Відзавтра вже потроху почне холоднішати, "мінусів" побільшає. тому на дорогах ставатиме дуже слизько! Ожеледиця!" - каже Діденко.

За її словами, з 13 грудня в більшості областей України передбачається відчутне похолодання.

Що очікувати в Києві

У столиці найближчої ночі прогнозується мокрий сніг, а вдень без опадів. Вітер буде північно-західний, рвучкий. Температура повітря вночі та вдень 0...-2 °C.

Крім цього, у Києві 13 і 14 грудня похолоднішає до помірних морозів.