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Де 11 грудня буде ожеледь: прогноз погоди від Наталки Діденко

Світлана Кравченко
10 грудня, 2024 вiвторок
10:47
Суспільство Ожеледь

У середу, 11 грудня, циклон разом з атмосферними фронтами визначатиме вологу та хмарну погоду в Україні. У деяких регіонах очікується мокрий сніг та ожеледь

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Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у середу практично повсюди пройдуть мокрий сніг та дощ. На заході та півночі місцями спостерігатиметься ожеледь та налипання мокрого снігу.

Крім того, очікується невисока видимість через хмарність та опади, тож водіям на дорогах слід бути особливо обережними.

Температура повітря і вночі, і вдень триматиметься близько 0 °C. У південній частині вдень очікується +4...+9 °C, а в Криму - до +9...+12 °C.

Тим часом у Києві 11 грудня прогнозується дощ із переходом у мокрий сніг. Протягом доби температура повітря буде близько 0 °C.

Коли очікується потепління

Вже у четвер, 12 грудня, опадів в Україні поменшає. Також трохи знизиться температура повітря.

Упродовж 13-14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів. Проте тепліша погода відновиться з 15 грудня.

Теги:
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Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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