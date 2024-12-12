Болгарія та Румунія з 1 січня приєднаються до Шенгенської зони

Про це повідомляє угорське президентство в Раді ЄС у соцмережі Х.

"Міністри внутрішніх справ щойно прийняли рішення про скасування контролю на внутрішніх сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року. Велика перемога для Болгарії, Румунії та всієї Європи", – ідеться в повідомленні.

Що передувало

У грудні 2022 року лідери МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, оскільки Австрія і Нідерланди проголосували проти. Згодом Нідерланди все ж підтримали рішення, а Австрія погодилася на поступове приєднання країн.

Наприкінці листопада цього року Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією.