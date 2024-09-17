РФ ударила КАБами по Київському району Харкова: серед постраждалих – четверо рятувальників
Удень 17 вересня російська окупаційна армія завдала двох ударів керованими авіабомбами по Київському району Харкова, є постраждалі
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один із них прийшовся по відкритій території", - написав Терехов.
За його даними, внаслідок прильоту постраждали 6 людей, серед них четверо рятувальників. Зараз їм усім надають медичну допомогу.
Згідно з повідомленням Синєгубова, одне влучання керованої авіабомби зафіксували в лісосмузі поблизу торгового центру.
Також він зазначив, що рятувальники на момент прильоту ліквідували пожежу поряд.
Пізніше Синєгубов додав, що двоє інших постраждалих – цивільні чоловіки віком 19 і 25 років. Вони перебувають у легкому та середньому стані.
- 15 вересня російська армія атакувала Харків і район шістьма КАБами. Внаслідок влучання бомби в житлову багатоповерхівку сталася пожежа, 43 людини дістали поранення, загинула жінка.
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