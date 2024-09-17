РФ ударила КАБами по Київському району Харкова: серед постраждалих – четверо рятувальників

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі відомо про два удари КАБами по Київському району. Один із них прийшовся по відкритій території", - написав Терехов.

За його даними, внаслідок прильоту постраждали 6 людей, серед них четверо рятувальників. Зараз їм усім надають медичну допомогу.

Згідно з повідомленням Синєгубова, одне влучання керованої авіабомби зафіксували в лісосмузі поблизу торгового центру.

Також він зазначив, що рятувальники на момент прильоту ліквідували пожежу поряд.

Пізніше Синєгубов додав, що двоє інших постраждалих – цивільні чоловіки віком 19 і 25 років. Вони перебувають у легкому та середньому стані.