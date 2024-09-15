Росіяни вдарили шістьма КАБами по Харкову та району: горить багатоповерхівка, 35 людей поранено, серед них троє дітей

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

О 15:20 він поінформував, що у місті чутно звуки вибухів.

Згодом мер заявив, що окупанти вдарили по багатоповерховому житловому будинку. Там сталась пожежа та руйнування.

За словами очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі, щонайменше троє людей поранені.

Станом на 15:52 відомо про 25 постраждалих, з них - троє дітей, поінформував Синєгубов.

Згодом президент України Володимир Зеленський проінформував, що у Харкові триває рятувальна операція.

"Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає", - зазначив він.

О 16:18 Терехов заявив, що кількість поранених зросла до 33.

"Вже відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинку, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-й. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби", - написав він.

Пізніше Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по Харкову та району шістьма КАБами.

Крім того, він додав, що троє з поранених перебувають у важкому стані.

"Рятувально-пошукова операція триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок", - написав він.

Станом на 16:55 відомо про 35 поранених, повідомив Терехов, серед них 3 дітей.