Росіяни вдарили шістьма КАБами по Харкову та району: горить багатоповерхівка, 35 людей поранено, серед них троє дітей
У неділю, 15 вересня, російська армія атакувала Харків та район шістьма КАБами. Внаслідок влучання бомби у житлову багатоповерхівку сталась пожежа, 35 людей поранено
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
О 15:20 він поінформував, що у місті чутно звуки вибухів.
Згодом мер заявив, що окупанти вдарили по багатоповерховому житловому будинку. Там сталась пожежа та руйнування.
За словами очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі, щонайменше троє людей поранені.
Станом на 15:52 відомо про 25 постраждалих, з них - троє дітей, поінформував Синєгубов.
Згодом президент України Володимир Зеленський проінформував, що у Харкові триває рятувальна операція.
"Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає", - зазначив він.
О 16:18 Терехов заявив, що кількість поранених зросла до 33.
"Вже відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинку, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-й. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби", - написав він.
Пізніше Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по Харкову та району шістьма КАБами.
Крім того, він додав, що троє з поранених перебувають у важкому стані.
"Рятувально-пошукова операція триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок", - написав він.
Станом на 16:55 відомо про 35 поранених, повідомив Терехов, серед них 3 дітей.
- У неділю, 15 вересня, російська армія вдарила безпілотником по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого поранення дістали щонайменше четверо людей.
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