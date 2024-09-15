Росіяни атакували безпілотником Херсон: поранено двоє людей
У неділю, 15 вересня, російська армія вдарила безпілотником по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого поранення дістали щонайменше двоє людей
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
О 9:48 він написав, що близько години тому російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район Херсона. При цьому тілесні ушкодження отримали двоє людей.
За словами очільника МВА, вони самі звернулись до медзакладу.
У 65-річного чоловіка мінно-вибухова травма та уламкові поранення.
Чоловік 62 років дістав уламкове поранення. Наразі обидва постраждалих обстежуються.
- Уночі неділі, 15 вересня, російські окупанти вчергове обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. У результаті нічно атаки поранень зазнали двоє цивільних.
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