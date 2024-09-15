Росіяни атакували безпілотником Херсон: поранено двоє людей

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

О 9:48 він написав, що близько години тому російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район Херсона. При цьому тілесні ушкодження отримали двоє людей.

За словами очільника МВА, вони самі звернулись до медзакладу.

У 65-річного чоловіка мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Чоловік 62 років дістав уламкове поранення. Наразі обидва постраждалих обстежуються.