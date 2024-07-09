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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ ударила по багатоповерхівці в Краматорську: серед поранених 6-річна дитина

РФ ударила по багатоповерхівці в Краматорську: серед поранених 6-річна дитина

9 липня, 2024 вiвторок
17:23
Війна з Росією

Удень 9 липня російська армія завдала удару по Краматорську Донецької області. Окупанти влучили в дев'ятиповерхівку, внаслідок чого дістали поранення цивільні

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, внаслідок обстрілу Краматорська дістали поранення три людини.

"Серед поранених є 6-річна дитина — на щастя, у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих одна людина перебуває у важкому стані", - написав Філашкін.

"Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби", - додав він.

Чиновник зазначив, що внаслідок обстрілу ще дві багатоповерхівки були пошкоджені. Тип озброєння не уточнюється.

Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися в безпечні регіони України.

  • 5 липня внаслідок обстрілів Донецької області російськими окупаційними військами загинули 11 цивільних.
Теги:
Новини
Україна
Краматорськ
Донеччина
окупанти
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