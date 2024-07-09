РФ ударила по багатоповерхівці в Краматорську: серед поранених 6-річна дитина

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, внаслідок обстрілу Краматорська дістали поранення три людини.

"Серед поранених є 6-річна дитина — на щастя, у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих одна людина перебуває у важкому стані", - написав Філашкін.

"Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби", - додав він.

Чиновник зазначив, що внаслідок обстрілу ще дві багатоповерхівки були пошкоджені. Тип озброєння не уточнюється.

Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися в безпечні регіони України.