Окупанти за минулу добу вбили 11 жителів Донеччини
Упродовж п'ятниці, 5 липня, внаслідок обстрілів Донецької області російськими окупаційними військами загинули 11 цивільних жителів
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що 5 загиблих зафіксували у Селидовому, у Часовому Яру - 3, у Комарі. Торецьку та Українську - по 1. Ще 43 людини в області за добу дістали поранення.
Загалом, за даними Донецької ОВА, росіяни вбили на Донеччині 2 064 цивільних та 5 316 - поранили. Ці дані не враховують жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Російська окупаційна армія у п'ятницю, 5 липня, двічі обстріляла Селидове Донецької області, внаслідок чого три людини загинули, ще 11 зазнали поранень.
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