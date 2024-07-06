Окупанти за минулу добу вбили 11 жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що 5 загиблих зафіксували у Селидовому, у Часовому Яру - 3, у Комарі. Торецьку та Українську - по 1. Ще 43 людини в області за добу дістали поранення.

Загалом, за даними Донецької ОВА, росіяни вбили на Донеччині 2 064 цивільних та 5 316 - поранили. Ці дані не враховують жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.