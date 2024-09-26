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Головна Війна з Росією РФ ударила по Харкову: попередньо відомо про чотирьох потерпілих

РФ ударила по Харкову: попередньо відомо про чотирьох потерпілих

Юлія Юліна
26 вересня, 2024 четвер
17:37
Війна з Росією новини Львівщини

Удень 26 вересня російська окупаційна армія вдарила трьома керованими авіабомбами по Харкову, внаслідок чого постраждали чотири людини

Зміст

Про прильоти повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, один КАБ прилетів у приватний будинок у Київському районі міста, два інші – в лісовий масив.

"Один із КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку", - написав він.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов поінформував про трьох постраждалих.

"Маємо попередню інформацію про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Дві жінки постраждали від численних порізів склом, у чоловіка гостра реакція на стрес", - написав він.

О 17:33 Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

"На цю хвилину медики екстренки надали допомогу чотирьом постраждалим, із них двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки отримали поранення склом, одна з них госпіталізована", - повідомив чиновник.

  • 24 вересня російська армія вдарила КАБами по Харкову. Влучання зафіксували в чотирьох районах міста.
  • 26 вересня у лікарні померла 72-річна жінка, яка постраждала внаслідок цього російського удару.
Теги:
Новини
Україна
Харків
ракетний удар
Олег Синєгубов
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