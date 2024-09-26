У лікарні померла постраждала внаслідок удару РФ по Харкову 24 вересня
У лікарні померла 72-річна жінка, яка постраждала внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Харкову 24 вересня
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала в реанімації після удару окупантів 24 вересня", - написав він.
Так, кількість загиблих внаслідок ворожого удару збільшилася до 5 людей.
- Нагадаємо, 24 вересня російська армія вдарила по Харкову із застосуванням КАБів. Влучання зафіксували в чотирьох районах міста. У результаті поранень зазнали ще щонайменше 34 мешканці.
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