РФ ударила ракетами по двох районах Харкова: пошкоджено трубопровід комунального підприємства
Увечері 11 листопада російська армія завдала ракетного удару по двох районах Харкова. Пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств
Про це повідомляють міський голова Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні - можливі повторні удари по місту", - написав мер близько 22:00.
За його словами, удари прийшлися по двох районах міста - Холодногірському та Новобаварському.
Як стверджує Терехов, за попередньою інформацією, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е".
"Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила. Місця прильотів обстежують працівники відповідних служб", - додав він.
За словами Терехова, у Холодногірському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова. На місці працюють фахівці відповідних служб.
- Уранці понеділка, 11 листопада, в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Окупанти влучили по багатоповерхівці, внаслідок чого є постраждалі, серед них діти. Під завалами можуть залишатися люди.
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