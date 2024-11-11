РФ ударила ракетами по двох районах Харкова: пошкоджено трубопровід комунального підприємства

Про це повідомляють міський голова Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні - можливі повторні удари по місту", - написав мер близько 22:00.

За його словами, удари прийшлися по двох районах міста - Холодногірському та Новобаварському.

Як стверджує Терехов, за попередньою інформацією, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е".

"Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила. Місця прильотів обстежують працівники відповідних служб", - додав він.

За словами Терехова, у Холодногірському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова. На місці працюють фахівці відповідних служб.