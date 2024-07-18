РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
Вночі 18 липня російська окупаційна армія вдарила керованою авіаційною бомбою по Куп'янському району на Харківщині. Унаслідок цього є загибла й постраждалі
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що близько 02:30 російський ворог вдарив по селищу Глушківка Харківської області. За попередньою інформацією, ворог застосував керовані авіаційні бомби.
Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Також пошкоджено щонайменше 4 домоволодіння.
- У ніч на четвер, 18 липня, російська окупаційна армія запустила на територію України "шахеди". В Києві працювала протиповітряна оборона.
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