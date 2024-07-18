РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 02:30 російський ворог вдарив по селищу Глушківка Харківської області. За попередньою інформацією, ворог застосував керовані авіаційні бомби.

Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Також пошкоджено щонайменше 4 домоволодіння.