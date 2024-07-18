РФ атакує Україну "шахедами" в ніч на 18 липня: в Києві працювала ППО
У ніч на четвер, 18 липня, російська окупаційна армія запустила на територію України “шахеди”. В Києві працювала протиповітряна оборона
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
О 21:15 повідомили про загрозу ударних БПЛА для Сумської області.
21:28 - зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
21:37 - БПЛА в західній частині Сумської області, курс південно-західний.
21:53 - Чернігівська, Сумська, Полтавська області - загроза ударних БПЛА.
22:05 - БПЛА в південній частині Чернігівщини (Прилуки), курс південно-західний.
22:19 - БПЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний.
22:51 - БПЛА в напрямку Києва зі східної сторони. БПЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей, курс південний (Дніпро).
23:08 - БПЛА в напрямку Павлограда, Дніпропетровської області.
23:08 - зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
23:09 - декілька груп БПЛА в Харківській області, курс південний.
Станом на 02:22 "шахеди" фіксували:
- в західній частині Харківської області, курс південний
- на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний
- в напрямку Кам'янського Дніпропетровської області
- в північній частині Запорізької області, курс західний
У Києві працювала ППО
О 22:58 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці вибухи, працюють сили ППО.
Станом на 23:12, за його даними попередньо у Дарницькому районі загоряння між житловим будинком та навчальним закладом.
О 23:31 він інформував, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває.
"Наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено. Не ігноруємо сигнали тривоги! За цей вечір вони вже лунали тричі. Ворог - підступний і цинічний", - написав Кличко о 23:39.
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