РФ атакує Україну "шахедами" в ніч на 18 липня: в Києві працювала ППО

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

О 21:15 повідомили про загрозу ударних БПЛА для Сумської області.

21:28 - зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

21:37 - БПЛА в західній частині Сумської області, курс південно-західний.

21:53 - Чернігівська, Сумська, Полтавська області - загроза ударних БПЛА.

22:05 - БПЛА в південній частині Чернігівщини (Прилуки), курс південно-західний.

22:19 - БПЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний.

22:51 - БПЛА в напрямку Києва зі східної сторони. БПЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей, курс південний (Дніпро).

23:08 - БПЛА в напрямку Павлограда, Дніпропетровської області.

23:08 - зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

23:09 - декілька груп БПЛА в Харківській області, курс південний.

Станом на 02:22 "шахеди" фіксували:

в західній частині Харківської області, курс південний

на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний

в напрямку Кам'янського Дніпропетровської області

в північній частині Запорізької області, курс західний

У Києві працювала ППО

О 22:58 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці вибухи, працюють сили ППО.

Станом на 23:12, за його даними попередньо у Дарницькому районі загоряння між житловим будинком та навчальним закладом.

О 23:31 він інформував, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває.

"Наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено. Не ігноруємо сигнали тривоги! За цей вечір вони вже лунали тричі. Ворог - підступний і цинічний", - написав Кличко о 23:39.