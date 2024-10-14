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РФ уперше за 48 діб не запускала вночі "шахедів" по території України

Катерина Єсікова
14 жовтня, 2024 понедiлок
12:06
Війна з Росією дрон Shahed-136

Російська окупаційна армія вперше за 48 діб у ніч проти 14 жовтня не атакувала територію України ударними безпілотниками типу Shahed-136

Зміст

Про це повідомляє Armyinform із посиланням на т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника Юрія Ігната.

Так, Ігнат офіційно підтвердив, що вперше за останні 48 діб ніч минула без "шахедів" в Україні.

Натомість у Повітряних Силах ЗСУ поки що не коментують можливі причини раптового затишшя з боку російських військ.

  • Уночі 10 жовтня українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська", розташований в районі станиці Ханська під Майкопом.
Теги:
Україна
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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