РФ уперше за 48 діб не запускала вночі "шахедів" по території України

Про це повідомляє Armyinform із посиланням на т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника Юрія Ігната.

Так, Ігнат офіційно підтвердив, що вперше за останні 48 діб ніч минула без "шахедів" в Україні.

Натомість у Повітряних Силах ЗСУ поки що не коментують можливі причини раптового затишшя з боку російських військ.