РФ уперше за 48 діб не запускала вночі "шахедів" по території України
Російська окупаційна армія вперше за 48 діб у ніч проти 14 жовтня не атакувала територію України ударними безпілотниками типу Shahed-136
Про це повідомляє Armyinform із посиланням на т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника Юрія Ігната.
Так, Ігнат офіційно підтвердив, що вперше за останні 48 діб ніч минула без "шахедів" в Україні.
Натомість у Повітряних Силах ЗСУ поки що не коментують можливі причини раптового затишшя з боку російських військ.
- Уночі 10 жовтня українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська", розташований в районі станиці Ханська під Майкопом.
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