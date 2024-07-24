РФ уранці вдарила ракетами С-300 по Харкову: є загиблий
Уранці середи, 24 липня, російська окупаційна армія завдала удару ракетами С-300 по житловій і промисловій зонах Харкова. Через це загинула людина
Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.
Згідно з повідомленнями мера, вибухи у Харкові пролунали близько 05:15. Уже за 10 хвилин у місті було чутно другий вибух. Попередньо, як каже Терехов, місто було атаковане ракетами С-300.
Зазначається, що перший удар прийшовся по промисловій зоні одного з районів Харкова. Натомість другий - у район приватного сектору. Унаслідок цього в одному з будинків виникла пожежа.
Через російський удар загинула людина.
- У ніч на 24 липня російська армія запустила по території Україні ударні БПЛА. У Київській області працювали сили ППО.
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