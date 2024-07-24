РФ уранці вдарила ракетами С-300 по Харкову: є загиблий

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

Згідно з повідомленнями мера, вибухи у Харкові пролунали близько 05:15. Уже за 10 хвилин у місті було чутно другий вибух. Попередньо, як каже Терехов, місто було атаковане ракетами С-300.

Зазначається, що перший удар прийшовся по промисловій зоні одного з районів Харкова. Натомість другий - у район приватного сектору. Унаслідок цього в одному з будинків виникла пожежа.

Через російський удар загинула людина.