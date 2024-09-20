РФ вдарила по Харкову та області: 2 людини загинули, 8 поранені
У п'ятницю, 20 вересня, росіяни вдарили КАБами по Харкову та області. У місті постраждало три людини. В області - троє загиблих та 5 поранених
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Харківська область
За інформацією Синєгубова, близько 14:00 росіяни здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади.
Внаслідок 7 ударів поранення отримали троє людей: чоловік та жінка - середньої тяжкості, ще один чоловік - легке. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Після 15:00 окупанти завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району.
"На цю хвилину відомо про двох цивільних загиблих - 43-річний чоловік та 53-річна жінка, щонайменше дві жінки отримали поранення. Деталі зʼясовуються", - зазначив він.
Харків
О 17:06 Синєгубов повідомив про ворожий удар по Харкову.
"Окупанти завдали два удари КАБами по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань. На цю хвилину - без постраждалих", - додав він.
Згодом він уточнив, що за попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах.
За його словами, наразі є двоє постраждалих в Основʼянському районі.
Пізніше очільник ОДА зазначив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох.
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