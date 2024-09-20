РФ вдарила по Харкову та області: 2 людини загинули, 8 поранені

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Харківська область

За інформацією Синєгубова, близько 14:00 росіяни здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади.

Внаслідок 7 ударів поранення отримали троє людей: чоловік та жінка - середньої тяжкості, ще один чоловік - легке. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Після 15:00 окупанти завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району.

"На цю хвилину відомо про двох цивільних загиблих - 43-річний чоловік та 53-річна жінка, щонайменше дві жінки отримали поранення. Деталі зʼясовуються", - зазначив він.

Харків

О 17:06 Синєгубов повідомив про ворожий удар по Харкову.

"Окупанти завдали два удари КАБами по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань. На цю хвилину - без постраждалих", - додав він.

Згодом він уточнив, що за попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах.

За його словами, наразі є двоє постраждалих в Основʼянському районі.

Пізніше очільник ОДА зазначив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох.

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