РФ вигадала схему конфіскації автомобілів українців на ТОТ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни вже давно "націоналізовують" помешкання українців й заселяють туди окупантів, "гастролерів" з РФ й тд. Водночас майно українців розкрадається російськими мародерами", - нагадують у ЦНС.

Наголошується, що тепер адміністрація загарбників на ТОТ вигадала закон, згідно з яким рухоме українське майно конфіскуватимуть, якщо його власники втекли з російської окупації. У повідомленні підкреслюють, таким чином ворог прагне легалізувати мародерство.

"Сертифікат про отримання конфіскованого майна українців стане "посвідченням мародера", - додають у ЦНС.