РФ вигадала схему конфіскації автомобілів українців на ТОТ, - Спротив
Ворог розробив механізм конфіскації рухомого майна жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни вже давно "націоналізовують" помешкання українців й заселяють туди окупантів, "гастролерів" з РФ й тд. Водночас майно українців розкрадається російськими мародерами", - нагадують у ЦНС.
Наголошується, що тепер адміністрація загарбників на ТОТ вигадала закон, згідно з яким рухоме українське майно конфіскуватимуть, якщо його власники втекли з російської окупації. У повідомленні підкреслюють, таким чином ворог прагне легалізувати мародерство.
"Сертифікат про отримання конфіскованого майна українців стане "посвідченням мародера", - додають у ЦНС.
- 24 квітня повідомлялось, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни впроваджують нову схему націоналізації земельних ділянок в українців, надавши їм півтора місяця для підтвердження права власності. Це можна зробити лише з громадянством РФ.
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