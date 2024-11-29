Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ використала близько 400 ракет і дронів за останні дві масовані атаки на енергосистему України, – Укренерго

РФ використала близько 400 ракет і дронів за останні дві масовані атаки на енергосистему України, – Укренерго

Юлія Лаврук
29 листопада, 2024 п'ятниця
19:27
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

Росія використала понад 200 ракет і майже стільки ж ударних дронів під час двох останніх масованих атак на українську енергосистему – 17 і 28 листопада

Зміст

Про це повідомили в Укренерго.

"Ворог намагається знищити українську енергосистему, не шкодуючи для цього сотень ракет і дронів. Але після кожної масованої атаки – ми одразу починаємо відновлення. Запас обладнання, про який ми розповідали, був правильним рішенням", – сказав т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

За його словами, не завжди все вдається зробити швидко, адже масштаби пошкоджень бувають значні. 

Водночас у компанії зазначили, що після двох поспіль масованих атак українська енергосистема вкотре відновлюється. В Укренерго також закликали дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. 

  • Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.
  • Уночі та вранці 28 листопада російський ворог запустив по території України 188 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знищили 79 ракет і 35 безпілотників. 
Теги:
Новини
Україна
Енергія
безпілотник
ракетний удар
Енергетика
Читайте також:
Нафта
Автор Зіновія Воронович
28 листопада, 2024 четвер
Коли у РФ закінчаться гроші на війну: що насправді відбувається з економікою Росії
Володимир Путін
Автор Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 листопада
20:04
Ексклюзив
Зменшення купівельної спроможності українців: нардепка Южаніна про підвищення податків і військового збору
20:04
Вікторія Рощина
Росія не повернула Україні тіло журналістки Рощиної 29 листопада
20:01
OPINION
Для русофілів в Україні "Ідіот" Достоєвського є персональною цінністю
19:59
Мирослав Герасимович
На війні з РФ загинув воїн ЗСУ, поет і прозаїк Мирослав Герасимович
19:52
ЗСУ, мобілізація
З 1 грудня бронювання від мобілізації здійснюватиметься лише через Дію, – Мінцифра
19:45
Зеленський та Макрон обговорили посилення протиповітряної оборони України
19:42
Шарль Мішель
Президент Євроради Мішель передав свої повноваження експремʼєру Португалії Кошті
19:33
на фото діти, яких вдалося повернути з окупації
На підконтрольні Україні території повернули ще 8 дітей
19:15
Оновлено
Грузія акції протестів
У Грузії працівники МЗС і міноборони виступили проти зупинки переговорів щодо вступу в ЄС
19:14
Михайло Мудрик, збірна України, Україна - Грузія
ЧС-2026: ФІФА опублікувала кошики для жеребкування. З ким Україна не зіграє у відборі
18:59
НАТО
Reuters: Україна просить НАТО запросити її до Альянсу на зустрічі глав МЗС
18:58
ГУР
Уряд виділив 150 млн грн на закупівлю зброї та техніки для ГУР
18:51
смерть рашистським окупантам
У Ленінградській області партизани "Атеш" закликали працівників військкоматів до співпраці
18:50
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Спрямують на зарплати військовим: Шмигаль сказав, скільки коштів держава отримає від підвищення податків
18:44
НБУ
НБУ планує провести відкрите тестування е-гривні в 2025 році
18:41
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:40
Огляд
Ваяна 2
Сила "Марії": що подивитися на вихідних
18:36
електроенергія
У суботу відключень світла буде менше: Укренерго оприлюднило графіки на 30 листопада
18:03
OPINION
Підтримуючи Україну, Європа дбає про власну безпеку
18:00
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Глава МЗС Німеччини Бербок поїде в Китай, де говоритиме про війну в Україні
17:59
S.T.A.L.K.E.R. 2
"S.T.A.L.K.E.R. 2" отримав перший патч: розробники виправили понад 650 помилок
17:59
Держспоживслужба розповіла, як крамниці порушують права споживачів під виглядом акцій
17:56
У Києво-Печерській лаврі 1 грудня запрацює резиденція Святого Миколая
17:48
Ліонель Мессі
"Це мій дім": Мессі заявив, що збирається повернутись до Барселони
17:29
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Ворскла" несподівано програла "Інгульцю" в УПЛ. Результати та розклад усіх матчів 15-го туру
17:25
Ексклюзив
ракета Х-59
Завжди вірогідно: Defense Express про загрозу нового масштабного повітряного удару РФ
17:23
Кобахідзе звинуватив посла ЄС у "поширенні дезінформації" про зупинку євроінтеграції Грузії та пригрозив "дипломатичною реакцією"
17:21
Обстріл Харкова
Росія атакувала КАБом Ківшарівку на Харківщині: загинув чоловік
17:09
Михайло Драпатий
Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ
16:59
Артем Мілевський
"Ви за***ли вже": Мілевський розкритикував футболістів "Динамо" за провал у Лізі Європи
16:55
Ірландія
В Ірландії відбувається голосування на дострокових виборах парламенту
16:48
На кінофестивалі у Великій Британії відбулася світова премʼєра української документалки "Спомин" 
16:40
Від початку доби на фронті відбулося 123 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Курахівському напрямку
16:39
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Система зберігає цілісність": Шмигаль назвав ситуацію в енергетиці контрольованою
16:33
Підприємець Джастін Сан зʼїв банан з артроботи "Комік" Мауріціо Каттелана, яку купив за $6,2 млн
16:26
ЗРК Patriot
Німеччина пропонує розгорнути системи ППО Patriot у Польщі
16:24
У Харкові засудили чоловіка, який наводив ворожі ракети на оборонні заводи міста
16:17
Вікторія Спартц
Конгресвумен Спартц: "Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну"
16:14
Ексклюзив
Влада пішла найпростішим і неправильним шляхом: нардеп Синютка про підвищення податків
16:03
OPINION
Стратегія Келлога: від "вигнання росіян" до "відмови Україні від НАТО"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV