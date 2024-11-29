РФ використала близько 400 ракет і дронів за останні дві масовані атаки на енергосистему України, – Укренерго

Про це повідомили в Укренерго.

"Ворог намагається знищити українську енергосистему, не шкодуючи для цього сотень ракет і дронів. Але після кожної масованої атаки – ми одразу починаємо відновлення. Запас обладнання, про який ми розповідали, був правильним рішенням", – сказав т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

За його словами, не завжди все вдається зробити швидко, адже масштаби пошкоджень бувають значні.

Водночас у компанії зазначили, що після двох поспіль масованих атак українська енергосистема вкотре відновлюється. В Укренерго також закликали дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії.