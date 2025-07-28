"РФ вперше воює одна проти всього Заходу": Лавров поскаржився, що Москва "не має союзників на полі бою"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров каже, що зараз Москва "вперше воює одна проти всього Заходу" без жодних союзників на полі бою. Також він повторив вимогу про "взагалі ніякого розширення НАТО"
Про це повідомляють російські пропагандистські держагенції РИА Новости й ТАСС.
"У нас чимало справ. Головна з цих справ, звичайно, перемогти ворога. Вперше за всю історію Росія воює одна проти всього Заходу. У Першу світову, у Другу світову у нас були союзники. Зараз у нас союзників на полі бою немає. Тому покладатися треба на себе. Не можна допускати ні слабкості, ні слабини", – заявив Лавров.
За його словами, у часи холодної війни між Росією та США існувала "взаємна повага", але зараз її немає.
Водночас міністр сказав, що Кремль наполягає "на збереженні своєї безпеки".
"Ніякого втягнення України до НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО, воно й так уже попри всі обіцянки й документи, які укладали, розширилося впритул до наших кордонів", – додав він.
- Водночас раніше Лавров не виключив подальшої участі армії КНДР у війні проти України, заявивши, що Північна Корея сама вирішує, як реалізувати "стратегічне партнерство" з РФ.
- Також стало відомо, що Північна Корея може розгорнути додаткові військові підрозділи на боці Росії вже в липні-серпні 2025 року на тлі глибшої військово-технічної співпраці між Пхеньяном і Москвою.
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