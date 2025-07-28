"РФ вперше воює одна проти всього Заходу": Лавров поскаржився, що Москва "не має союзників на полі бою"

Про це повідомляють російські пропагандистські держагенції РИА Новости й ТАСС.

"У нас чимало справ. Головна з цих справ, звичайно, перемогти ворога. Вперше за всю історію Росія воює одна проти всього Заходу. У Першу світову, у Другу світову у нас були союзники. Зараз у нас союзників на полі бою немає. Тому покладатися треба на себе. Не можна допускати ні слабкості, ні слабини", – заявив Лавров.

За його словами, у часи холодної війни між Росією та США існувала "взаємна повага", але зараз її немає.

Водночас міністр сказав, що Кремль наполягає "на збереженні своєї безпеки".

"Ніякого втягнення України до НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО, воно й так уже попри всі обіцянки й документи, які укладали, розширилося впритул до наших кордонів", – додав він.