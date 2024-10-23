РФ, ймовірно, взяла тактичну паузу на Донеччині, - ОТУ "Луганськ"
Росіяни, можливо, взяли тактичну паузу на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках, аби, ймовірно, поповнити свою силу
Про це розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в етері телемарафону.
За її словами, кількість російських штурмів на зазначених трьох напрямках зменшилась.
"Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорський, Торецький, Сіверський, - ред.) дещо зменшилася. Ми пов'язуємо це з тим, що ворог, найімовірніше, взяв тактичну паузу для підведення, можливо, якогось поповнення живої сили", - розповіла речниця.
Також Бобовнікова додала, що окупанти можуть використати паузу для поповнення боєкомплекту, озброєння й перекидання техніки.
Водночас речниця ОТУ "Луганськ" вважає, що кількість штурмів ворога стане такою, як раніше, коли ворог закінчить свою підготовку.
- 14 жовтня в ОТУ "Луганськ" повідомляли, що в Торецьку не лишилося цілих будинків та укриттів для цивільних і військових, що дає змогу російським окупантам займати нові райони.
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