РФ, ймовірно, взяла тактичну паузу на Донеччині, - ОТУ "Луганськ"

Про це розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в етері телемарафону.

За її словами, кількість російських штурмів на зазначених трьох напрямках зменшилась.

"Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорський, Торецький, Сіверський, - ред.) дещо зменшилася. Ми пов'язуємо це з тим, що ворог, найімовірніше, взяв тактичну паузу для підведення, можливо, якогось поповнення живої сили", - розповіла речниця.

Також Бобовнікова додала, що окупанти можуть використати паузу для поповнення боєкомплекту, озброєння й перекидання техніки.

Водночас речниця ОТУ "Луганськ" вважає, що кількість штурмів ворога стане такою, як раніше, коли ворог закінчить свою підготовку.