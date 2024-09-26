РФ з початку доби атакує Херсон та область: постраждали 5 людей

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Так, вночі ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Херсонській громаді. Рятувальники деблокували з-під завалів двох постраждалих цивільних - 82-річного чоловіка та 78-річну жінку.

"У них діагностували вибухові травми, контузії, до того ж у чоловіка – уламкові поранення голови", - йдеться у повідомленні.

Після другої години ночі під ворожими ударами опинилася Білозерка. Внаслідок ворожого обстрілу 46-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав вибухову травму й уламкове поранення грудної клітини.

Зазначається, що близько 7 ранку ворог атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 62-річна жінка. У неї - вибухова травма, контузія та поранення ніг. Також росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 20-річну дівчину. Вона дістала вибухову травму, контузію та поранення шиї.