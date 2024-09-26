РФ з початку доби атакує Херсон та область: постраждали 5 людей
З ночі 26 вересня російська окупаційна армія завдає ударів по Херсону та області. Внаслідок ворожих атак постраждали 5 місцевих жителів
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Так, вночі ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Херсонській громаді. Рятувальники деблокували з-під завалів двох постраждалих цивільних - 82-річного чоловіка та 78-річну жінку.
"У них діагностували вибухові травми, контузії, до того ж у чоловіка – уламкові поранення голови", - йдеться у повідомленні.
Після другої години ночі під ворожими ударами опинилася Білозерка. Внаслідок ворожого обстрілу 46-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав вибухову травму й уламкове поранення грудної клітини.
Зазначається, що близько 7 ранку ворог атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 62-річна жінка. У неї - вибухова травма, контузія та поранення ніг. Також росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 20-річну дівчину. Вона дістала вибухову травму, контузію та поранення шиї.
- Увечері середи, 25 вересня, Росія вкотре атакувала територію України групами безпілотників. Протягом ночі вибухи лунали в Києві. Також окупанти атакували Запоріжжя та Івано-Франківськ.
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