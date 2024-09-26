Росія запустила групи безпілотників на територію України в ніч на 26 вересня

Про небезпеку БПЛА повідомили Повітряні сили.

О 20:20 попередили про загрозу застосування ударних БПЛА на Сумщині. О 20:35 декілька груп дронів рухалися територією Сумської області в напрямку Харківщини. Проте вже ближче до 21-ї вони змінили курс у напрямку Чернігівщини.

О 21:12 про небезпеку попередили жителів Полтавщини, адже саме в напрямку цієї області рухалися БПЛА з Сумщини. Надалі кілька груп дронів спостерігали в Сумській і Полтавській областях, вони постійно змінювали напрямок руху.

О 22:13 Повітряні сили зафіксували чергову групу ворожих БПЛА у Сумській області, які рухалися в напрямку Полтавщини.

Окрім того, о 22:31 Повітряні сили опублікували попередження про загрозу застосування БПЛА типу Shahed з південного напрямку. Йшлося про безпілотники з Херсонщини на Миколаївщину, які тримали північно-західний курс.

У Чернігівській області в цей час застерегли про загрозу застосування ударних безпілотників із Сумщини. О 22:42 дрони були й на Полтавщині – рухалися в напрямку Черкащини.

Близько 23-ї години БПЛА з Миколаївщини та Полтавщини долетіли до Кіровоградської області. Також ворожий дрон зафіксували в районі Черкас.

О 23:15 Повітряні сили попередили про чергову групу безпілотників у Сумській області, яка рухалася у західному напрямку.

Ударні БПЛА з Чернігівщини та Черкащини тим часом рушили в бік Київщини.

О пів на дванадцяту ночі в Київській області оголосили повітряну тривогу. У Київській ОВА зазначили, що в регіоні працюють сили ППО.

На той час групи "шахедів" спостерігали в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях, вони рухалися в західному напрямку.

Ближче до опівночі Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БПЛА у Вінницькій області. Також безпілотник зафіксували в районі Чернігова.

О 23:58 у Сумську область залетіла чергова група ворожих безпілотників, яка рухалася в західному напрямку.

А о 00:12 ударні БПЛА типу Shahed летіли з акваторії Чорного моря та Миколаївської області в напрямку Одещини.

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