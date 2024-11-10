РФ запустила безпілотники по території України: ситуація надвечір 10 листопада
Вдень 10 листопада російська окупаційна армія запустила безпілотники по території України
Станом на 15:14 Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник та можливу роботу ППО у Сумській області.
О 15:22 повідомлялося про БПЛА на Полтавщині, який прямував у північно-західному напрямку. Повітряні сили попередили про загрозу для Чернігівщини та Київщини.
Вже о 16:04 групи "шахедів" спостерігались у Київській та Полтавській областях і рухалися у західному та південно-західному напрямках.
Станом на 16:37 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА по Кіровоградській області.
О 16:47 повідомлялося, що група "шахедів" спостерігається на межі Черкащини та Кіровоградщини.
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