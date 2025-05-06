РФ атакувала Україну БПЛА: на Одещині загинула людина, по Харкову вдарили 20 "шахедів" - є постраждалі

Влучання в Харкові: масована атака тривала 2 години

О 03:36 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили "шахедом" по центральному щільно заселеному району міста. Вже відомо про пожежу в приватному будинку.

О 04:10 Терехов написав, що зафіксовано ще один удар по місту, попередньо в Індустріальному районі.

"Зафіксовано вже три удари по - попередньо - Індустріальному району Харкова", - поінформував мер о 04:15.

О 04:21 Терехов повідомив про ще один удар по Харкову. Попередньо, по Холодногірському району. О 04:25 вибух лунав у Шевченківському районі, а за кілька хвилин було зафіксовано удар по Київському району.

"Ворог вдарив по Шевченківському та Київському районах Харкова ударними безпілотниками. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - написав о 04:31 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова повідомив також про два удари, за попередньою інформацією, по Салтівському району, а невдовзі про ще один вибух у Київському районі.

"Є інформація про пожежу на місці одного з прильотів у Київському районі. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - написав Терехов о 05:16.

Невдовзі Синєгубов повідомив, що у Київському районі Харкова спалахнула пожежа. На місці працювали надзвичайники.

О 05:44 Терехов уточнив, що на одному з найбільших ринків міста зафіксована пожежа після останнього удару ворожого безпілотника.

О 05:50 Синєгубов розповів про наслідки атаки на Харків:

Шевченківський район: внаслідок падіння уламків "шахеда" спалахнув дах і кімната приватного житлового будинку на площі 100 м кв.;

Холодногірський район: зафіксовано падіння ворожого дрона, зайнялося авто. Інший БПЛА влучив у землю, пошкоджено житловий будинок;

Київський район: внаслідок удару БПЛА горить будівля ресторану;

Індустріальний район: внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль, сталася пожежа.

За словами Терехова, за дві години було зафіксовано 17 влучань по місту у чотирьох районах. Станом на 05:52 відомо про двох постраждалих.

О 06:28 Олег Синєгубов уточнив, що Харків атакували 20 ворожих "шахедів" кількома хвилями. Станом на 06:47 було відомо вже про чотирьох постраждалих. 59-річний і 44-річний чоловіки також зазнали гострої реакції на стрес.

Масована атака тривала понад 2 години, на місці влучань спалахнули пожежі. Вогнеборці ДСНС узялися за ліквідацію наслідків.

Харківська обласна прокуратура показала наслідки масованої атаки по Харкову.

Уже вранці в МВС уточнили, що у Київському районі міста горіли магазини на території ринку. Через це пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів. За іншою адресою горіла будівля ресторану.

Натомість у Холодногірському районі було пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, а також горіли кіоск, будівля та 3 автомобілі.

Синєгубов уточнив, що росіяни атакували ринок "Барабашово". Він також показав фото з наслідками атаки.

Депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук розповів в ефірі Еспресо більше про удар по ресторану.

"Друга локація - це ресторанний комплекс Британія. Він знаходиться на околиці міста - в зеленій зоні. Там нікого не було, слава богу, і немає постраждалих. Але це (як Барабашово, - ред) бізнес, можливо, люди підтримували його, можливо, влітку хтось приїде відпочити і це теж гроші, теж якісь податки, місця робочі і таке інше. Це другий об'єкт, який постраждав з середнього бізнесу у Харкові цієї ночі". - сказав він.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Наслідки атаки на Одещині

Станом на 09:20 вівторка, 6 травня, в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на Одещині, за попередніми даними, загинула одна людина, одну поранено.

"Ворог продовжує свій терор проти мирного населення. Сьогоднішня атака по Одеській області призвела до трагічних наслідків: пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні житлові будинки, складське приміщення, автомобілі. У місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили", - додали в ДСНС України.

О 21:52 понеділка, 5 травня, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи в одному з районів міста. До цього про загрозу застосування ворогом дронів він попередив Київський район Одеси.

"Центр міста та Пересипський район, також будьте обережні", - написав він о 22:02, а менш ніж за хвилину повідомив про повторні вибухи.

За хвилину до опівночі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок російської атаки по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема, приватні житлові будинки. Також виникли пожежі.

"В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив Кіпер.

Як рухалися дрони

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 19:32 було зафіксовано ворожий БПЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 20:45 ворожий БПЛА пролітав над територією Херсонщини та рухався курсом на Миколаївщину.

Станом на 21:38 декілька груп БПЛА перебували в акваторії Чорного моря, рухались курсом на Одещину.

Рух ворожих БПЛА станом на 21:45:

Група БПЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.

Декілька груп БПЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

"Декілька груп БПЛА курсом на Чорноморськ/Лиманка", - попередили в ПС о 22:04.

Станом на 01:10 фіксували групу безпілотників, яка рухалась повз Запорізьку область курсом на Дніпровщину.

О 01:38 дрони спостерігали на сході Харківщини й на сході Дніпровщини.

О 3:14 дрон зі сходу летів у напрямку Харкова. За кілька хвилин ПС повідомляли про рух декількох груп БПЛА з Харківщини на Дніпровщину та Донеччину. Також БПЛА фіксували на Сумщині, курс західний.

О 3:38 про загрозу застосування безпілотників попередили Полтавщину.

Станом на 03:45 дрони фіксували:

на межі Сумщини на Чернігівщини;

на заході Харківщини, курс на Полтавщину;

на півночі Сумщини, курс південний;

в напрямку Краматорська;

на півдні та центрі Харківщини, курс довільний.

О 04:18 БПЛА рухались:

на межі Сумщини на Чернігівщини, курс південний;

на заході Харківщини, курс на Донеччину;

на півдні Сумщини, курс на Полтавщину;

в напрямку Краматорська;

на Харківщині, курс довільний.

Згодом фіксували дрон у напрямку Харкова.

Рух безпілотників о 04:33:

на півдні Харківщини, курс на Донеччину;

над Харковом;

зі сходу Сумщини, курс на Чернігівщину;

на півдні/півночі Чернігівщини, курс на південь;

на Полтавщині, курс південно-західний;

над Краматорськом.

Пізніше фіксували дрони курсом на Полтаву, Харків та Миргород. Крім того, безпілотники летіли Сумщини на Чернігівщину.

О 05:23 БПЛА фіксували:

на півночі Харківщини, курс південно-західний;

на півдні/центрі Сумщини, курс південний;

на півдні/півночі Полтавщини, курс південний.

О 05:29 ударні безпілотники тримали курс на Харків.

Станом на 06:14 БПЛА фіксували на таких напрямках:

на заході Харківщини, тримали курс на Дніпровщину

на сході/півдні Сумщини, тримали курс на Полтавщину

на Черкащині, рухалися південно-західним курсом

у напрямку міста Павлоград.

О 06:20 про загрозу застосування ударних безпілотників оголосили в Кіровоградській області, о 06:32 - в Черкаській, а о 06:36 Повітряні сили повідомили про ударні БПЛА, що тримали курс на Дніпро.

О 06:46 БПЛА рухалися:

на сході Сумщини - південно-західним курсом

на півдні Сумщини - південним курсом

на Дніпро

на Полтавщині - південно-західним курсом.

Станом на 07:43 Повітряні сили фіксували:

групу БПЛА з Сумщини на Полтавщину

декілька груп БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину

БПЛА з Черкащини на Кіровоградщину.

О восьмій ранку військові попередили про безпілотник, який рухався в напрямку міста Черкаси.

Безпілотники продовжили рух, і о 10-й годині їх фіксували на Херсонщині - тримали курс на Миколаївщину. О пів на одинадцяту військові попередили про БПЛА курсом на Миколаїв.