РФ запустила кілька груп "шахедів" по Україні: ситуація ввечері 9 вересня
Російська окупаційна армія ввечері 9 вересня запустила декілька груп ударних безпілотників типу "шахед" по території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, о 22:21 військові повідомили про кілька груп "шахедів", які перебували у Харківській області та тримали курс на Полтавщину.
Водночас ще нові групи безпілотників залітали до Сумської області. Ворожі "шахеди" тримали курс у напрямку Шостки, пишуть Повітряні сили.
Близько 23:00 російські дрони продовжували рух через Полтавську область у напрямку західних областей.
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- Увечері 8 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники типу "Шахед". У Київській області працювали сили ППО. У Харкові 2 влучання, спалахнула пожежа. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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