РФ запустила кілька груп "шахедів" по Україні: ситуація ввечері 9 вересня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 22:21 військові повідомили про кілька груп "шахедів", які перебували у Харківській області та тримали курс на Полтавщину.

Водночас ще нові групи безпілотників залітали до Сумської області. Ворожі "шахеди" тримали курс у напрямку Шостки, пишуть Повітряні сили.

Близько 23:00 російські дрони продовжували рух через Полтавську область у напрямку західних областей.

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