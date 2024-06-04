РФ запустила невідомі дрони на територію України ввечері 3 червня
В ніч на 4 червня російські окупанти запустили невідомі безпілотники на територію України через Сумську та Харківську області
Про це повідомили Повітряні Сили.
Рух БПЛА невстановленого типу був зафіксований:
- Група через Харківщину в напрямку Полтавської області.
- Ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.
Потім вони рухались: із Полтавщини - курсом на Дніпропетровщину та були на межі Сумської/Чернігівської областей.
Станом на 22:55:
- Через Дніпропетровщину на Кам'янське.
- Через Чернігівщину на Чернігів/район.
Станом на 23:55:
- На межі Полтавської та Чернігівської областей - курсом на Київщину.
- На півночі Чернігівщини - у південно-західному напрямку.
О 0:28 військові повідомили про відбій загрози по БПЛА.
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