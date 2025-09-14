РФ запустила по Україні "шахеди" вдень 14 вересня: рух дронів
Вдень у неділю, 14 вересня 2025 року, російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
О 10:55 групу БПЛА зафіксували в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний. Також дрони були помічені в Ніжинському районі Чернігівщини, рухались, постійно змінюючи курс. Крім того, БПЛА - східніше Чернігова, постійно змінювали курс.
Об 11:04 ворожі дрони перебували в південній частині Сумщини й рухались курсом на Полтавщину.
Оновлення щодо руху безпілотників станом на 12:02:
- декілька БПЛА в районі Ніжина на Чернігівщині;
- БПЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
- БПЛА в південній частині Сумщини, постійно змінюють курс.
Новина доповнюється...
