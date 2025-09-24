Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ затягує війну в Україні, користуючись правом вето в Радбезі ООН і купуючи вплив, - Зеленський

РФ затягує війну в Україні, користуючись правом вето в Радбезі ООН і купуючи вплив, - Зеленський

Дар'я Куркіна
24 вересня, 2025 середа
00:03
Війна з Росією Володимир Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну, користуючись правом вето в Радбезі ООН, та зазначив: Організація Обʼєднаних Націй має менший вплив

Зміст

Про це він сказав під час висутупу в Раді безпеки ООН.

"Ми повинні визнати, що увага світу до ООН слабшає. Організація має деталі менший вплив і занадто часто їй бракує реальних рішень щодо основних питань. Саме про це ми маємо сьогодні говорити. Про інструменти, які, на жаль, сьогодні не працюють. Але вони будуть працювати, я впевнений, якщо ви виявите активність", – висловився Зеленський.

Він наголосив, що Росія, постійний член Радбезу, "робить усе, щоб затягнути найбільшу війну в Європі після Другої світової війни".

"Росія робить це, безкарно користуючись власним правом вето, купуючи вплив і тримаючи мир у заручниках. Представник Росії тут присутній, але, звісно, не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина (Путін, — ред.) боїться сидіти навіть з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни. Натомість Путін відправляє делегації, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття", – акцентував президент України.

Зеленський також додав: коли очільник Кремля зʼявляється за кордоном, зокрема в Пекіні, – "то лише для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатію".

  • Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
ООН
Володимир Путін
Президент України
Володимир Зеленський
Рада безпеки ООН
Читайте також:
Василь Шкляр
Автор Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
Іван Світличний
Автор Тетяна Яворська
20 вересня, 2025 субота
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Автор Дар'я Куркіна
23 вересня, 2025 вiвторок
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
