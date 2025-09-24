РФ затягує війну в Україні, користуючись правом вето в Радбезі ООН і купуючи вплив, - Зеленський

Про це він сказав під час висутупу в Раді безпеки ООН.

"Ми повинні визнати, що увага світу до ООН слабшає. Організація має деталі менший вплив і занадто часто їй бракує реальних рішень щодо основних питань. Саме про це ми маємо сьогодні говорити. Про інструменти, які, на жаль, сьогодні не працюють. Але вони будуть працювати, я впевнений, якщо ви виявите активність", – висловився Зеленський.

Він наголосив, що Росія, постійний член Радбезу, "робить усе, щоб затягнути найбільшу війну в Європі після Другої світової війни".

"Росія робить це, безкарно користуючись власним правом вето, купуючи вплив і тримаючи мир у заручниках. Представник Росії тут присутній, але, звісно, не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина (Путін, — ред.) боїться сидіти навіть з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни. Натомість Путін відправляє делегації, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття", – акцентував президент України.

Зеленський також додав: коли очільник Кремля зʼявляється за кордоном, зокрема в Пекіні, – "то лише для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатію".