РФ завдала двох ракетних ударів по Харкову
У неділю, 28 липня, російська окупаційна армія завдала двох ракетних ударів по Харкову
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Тип ракет встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Станом на 11:17 інформація про постраждалих не надходила.
- Уранці 28 липня російська окупаційна армія вдарила по передмістю Херсона. Унаслідок цього постраждали три людини.
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