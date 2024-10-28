РФ звинуватила Україну в атаці БПЛА на три регіони: нібито знищено 15 дронів
Російське міністерство оборони ввечері 28 жовтня повідомило про нібито атаку безпілотників. Ворожі сили ППО буцімто збили 15 БПЛА
Про це повідомляє міноборони РФ.
"У період з 18:30 до 19:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку з застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито знищила 15 дронів, зокрема вісім над територією Курської області, шість - над територією Брянської області та один БПЛА над територією Орловської області.
- Російське міністерство оборони вночі 27 жовтня повідомило про роботу ППО в низці регіонів. У Воронезькій області пошкоджено підприємство.
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