Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Росії заявили про атаку БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство
Оновлено

У Росії заявили про атаку БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство

Катерина Єсікова
27 жовтня, 2024 неділя
23:51
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російське міністерство оборони увечері 27 жовтня повідомило про роботу ППО у низці регіонів. У Воронезькій області пошкоджено підприємство

Зміст

Про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили 4 безпілотники над Білгородською областю, два - над Брянською областю та один над Воронезькою областю.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що сили ППО буцімто знищили близько 10 дронів.

"Пошкодження зафіксовані на одному промисловому підприємстві. Там БПЛА, що впав, викликав спалах на одному з об'єктів. Оперативні служби перебувають на місці", - заявив губернатор.

За його словами, також через атаку пошкоджено прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві. 

Водночас російські Telegram-канали повідомляють, що безпілотники уразили спиртзавод "Этанол-Спирт" у селі Червоне Воронезької області.

Як пишуть пабліки, відповідний спиртзавод уже піддавався атаці БПЛА у ніч проти 22 жовтня.

  • Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці БПЛА у ніч на неділю, 27 жовтня. Там заявляють про збиття 51 дрона. Водночас у Тамбовській області сталася пожежа, неподалік розташований місцевий нафтопереробний завод.

 

 

Теги:
Новини
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Сергій “Чорномор” Ліпський
Автор Світлана Кравченко
26 жовтня, 2024 субота
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
MQ-9 Reaper
Автор Роман Яворський
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Безпілотник на ім'я "Смерть": що таке MQ-9 Reaper і чому цей БПЛА є найбажанішим озброєнням для України
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Куркіна
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книги, донати
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
27 жовтня
23:54
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Армія РФ атакує Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові 6 постраждалих
23:46
Оновлено
Херсон обстріл
Окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках Херсона: є загиблі, серед постраждалих - дитина
23:29
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
23:04
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Від початку доби на фронті зафіксували 142 боєзіткнення: РФ найбільше штурмує на Курахівському напрямку
23:00
Ексклюзив
БРІКС 2024
"Це репутаційне союзництво": експерт-китаєзнавець Єфремов про БРІКС
22:51
Ексклюзив
Грузія
"Буде два варіанти": політолог Денисенко про те, як розгортатимуться події у Грузії
22:38
путін і орбан
Не зважаючи на заплановані вуличні протести: Орбан летить до Тбілісі особисто привітати "Грузинську мрію"
22:24
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Північнокорейських військових везуть на Курщину у вантажівках з цивільними номерами, - перехоплення ГУР
22:13
Шарль Мішель
Президент Євроради Мішель закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів
21:57
Швеція
Швеція виділить новий пакет гуманітарної допомоги для України на близько $10,3 млн
21:39
Ексклюзив
Грузія ЄС
У суспільстві немає запитів на потрясіння, - експертка Іщенко про перемогу "Грузинської мрії" на виборах
21:34
Володимир Орлов
Ексзаступника голови ДніпроОДА Орлова підозрюють у вимаганні $200 тис. за оренду лісу, - ЗМІ
21:20
Брянська область
У Брянській області РФ заявили про нібито "спробу перетину" кордону з Україною озброєною групою
21:08
Ексклюзив
Грузія, Тбілісі, мітінг
Дипломат Чечелашвілі: завтра у середмісті Тбілісі буде не менше 100 тисяч протестувальників
20:58
Михайло Подоляк
"Мають повернути незаконно отримані пенсії й заплатити стільки ж зверху": Подоляк прокоментував скандали зі МСЕК
20:55
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Нових пакетів допомоги Україні має бути більше вже наступного тижня, - Зеленський
20:50
Аналітика
Шлях до перемоги: як український ОПК долає історичні труднощі та залучає міжнародні компанії. Пояснюємо
20:30
Київське водосховище
"Катастрофічно обміліло": вода у Київському водосховищі відступила від берега на сотні метрів
20:25
"Динамо" - "Шахтар" 1:1 (27.10.2024)
"Українське класичне" з бойовою нічиєю: протистояння "Динамо" з "Шахтарем" зупинилося на рахунку 1:1
20:09
Ексклюзив
Джо Байден
Чого варто очікувати від Байдена до інавгурації нового президента: думка дипломата Шамшура
20:03
OPINION
Хто воює з мертвими
20:01
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
Двобій "Динамо" із "Шахтарем" завершився нічиєю, "Ворскла" рівна у силах з "Вересом". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
19:53
Інфографіка
Дрон PD-2
Українські очі для американських HIMARS: що таке PD-2 і як українці створили потужний дрон перед самим повномасштабним вторгненням
19:17
Саломе Зурабішвілі
"Ми стали жертвами російської спецоперації". Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала виборів до парламенту й сказала виходити на протести
19:15
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Після виборів адміністрація Байдена посилить допомогу Україні, - американський експерт Фрід
19:07
Саакашвілі
Не гайте часу, виходьте на великі протести: Саакашвілі звернувся до опозиції
19:00
Борис Джонсон оголосив про відставку
"Вкрадені маріонетковим урядом Путіна": Борис Джонсон про парламентські вибори у Грузії
18:38
Ілон Маск
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post
18:38
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Грузинська ЦВК підрахувала голоси зі 100% дільниць: "Мрія" набирає 54%
18:30
Огляд
Атака українських БПЛА на три спиртзаводи у Росії, пожежа в районі НПЗ у Тамбовській області та дрони над тимчасово окупованим Кримом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:10
морський дрон Magura V5
У РФ створюють буї для пошуку катерів-камікадзе
18:03
OPINION
Про "гнучке" курсоутворення і не тільки
17:51
танк Т-90С
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
17:46
Ексклюзив
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Тисяча Зеленського тхне шахрайством, звідки будуть кошти незрозуміло, - політолог Цибулько
17:40
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Пекін зацікавлений у тому, як буде розвиватися ситуація з військовими КНДР, - Фейгін
17:30
DeepState пише, що росіяни окупували Левадне Запорізької області: у ЗСУ заявили, що командні висоти у них під контролем
16:56
Оновлено
В охопленому боями Селидовому окупанти розстріляли 2 цивільних жінок: Лубінець скерував листи до ООН та МКЧХ
16:44
Ексклюзив
вибори в США
Понад годину у черзі, щоб проголосувати, - професор Айзенберг розповів про дострокове голосування в США
16:32
Верифікація ID-картки на виборах у Грузії
Грузинська опозиція вимагає від ЦВК протоколи з дільниць та перевірку електроніки
16:23
Оновлено
Тель-Авів, теракт
Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, є загиблий, поранено щонайменше 32 людей: поліція не виключає теракт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV