У Росії заявили про атаку БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство

Про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили 4 безпілотники над Білгородською областю, два - над Брянською областю та один над Воронезькою областю.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що сили ППО буцімто знищили близько 10 дронів.

"Пошкодження зафіксовані на одному промисловому підприємстві. Там БПЛА, що впав, викликав спалах на одному з об'єктів. Оперативні служби перебувають на місці", - заявив губернатор.

За його словами, також через атаку пошкоджено прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві.

Водночас російські Telegram-канали повідомляють, що безпілотники уразили спиртзавод "Этанол-Спирт" у селі Червоне Воронезької області.

Як пишуть пабліки, відповідний спиртзавод уже піддавався атаці БПЛА у ніч проти 22 жовтня.