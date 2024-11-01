РФ звинуватила Україну в ударі по багатоповерхівці у Брянську

Про це пише губернатор Брянської області.

За словами Олександра Богомаза, російська ППО збила 4 українських безпілотники. Проте один з дронів буцімто атакував багатоквартирний будинок.

"Внаслідок атаки постраждав один мешканець. На одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон та фасад будинку", - йдеться у заяві Богомаза.

Відео з Брянська: