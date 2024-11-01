РФ звинуватила Україну в ударі по багатоповерхівці у Брянську
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в Брянську буцімто внаслідок української атаки постраждала багатоповерхівка
Про це пише губернатор Брянської області.
За словами Олександра Богомаза, російська ППО збила 4 українських безпілотники. Проте один з дронів буцімто атакував багатоквартирний будинок.
"Внаслідок атаки постраждав один мешканець. На одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон та фасад будинку", - йдеться у заяві Богомаза.
Відео з Брянська:
- 27 жовтня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що озброєна група осіб нібито намагалася перетнути кордон зі сторони України.
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