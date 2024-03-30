"Рішучість ЄС захищати Україну лише посилюватиметься": Боррель відреагував на останні атаки РФ по українських енергооб'єктах

Про це він написав у соцмережі X.

"Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масові напади на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу", - йдеться у повідомленні.

Боррель наголосив, що рішучість Європейського Союзу захищати Україну лише посилюватиметься.