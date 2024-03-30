"Рішучість ЄС захищати Україну лише посилюватиметься": Боррель відреагував на останні атаки РФ по українських енергооб'єктах
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував обстріли енергетичної інфраструктури України, які Росія посилила останнім часом
Про це він написав у соцмережі X.
"Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масові напади на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу", - йдеться у повідомленні.
Боррель наголосив, що рішучість Європейського Союзу захищати Україну лише посилюватиметься.
- Росія в ніч на 30 березня здійснила черговий обстріл України ударними безпілотниками. У південних регіонах окупанти намагалися дронами поцілити в об'єкти енергоінфраструктури, є влучання у Полтавській області.
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