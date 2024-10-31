Росавіація призупинила роботу аеропорту в Саратові: кажуть про можливу атаку БПЛА

Про це повідомляють РІА Новини та ТАСС із посиланням на Росавіацію.

"Аеропорт Саратова призупинив прийом та відправлення літаків після попередження про можливу атаку безпілотників на регіон", - йдеться у повідомленні.

Перед цим губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв, що від міністерства оборони РФ надійшла інформація про можливу загрозу атаки БПЛА.

"Усі екстрені служби приведені у повну готовність. Прохання зберігати спокій", - написав він.