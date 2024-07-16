Росія атакує Україну безпілотниками вночі 16 липня
У ніч з 15 на 16 липня російські терористи запустили на територію України ударні безпілотники
Про це інформують у Повітряних силах.
О 23:30 було зафіксовано рух ймовірно ударних БПЛА з півночі Донецької області на Харківщину в напрямку Ізюма. Також безпілотник на сході Дніпропетровської області тримав курс на Павлоград, а згодом рухався в напрямку Дніпра.
Станом на 00:07 ворожий безпілотник перебував на північ від Дніпра та продовжував рух у північно-західному напрямку.
О 00:14 БПЛА на Харківщині рухались у напрямку Полтавської області. Згодом Повітряні сили попередили жителів Полтавської області про можливу роботу ППО.
Станом на 00:38 безпілотники з Дніпропетровщини заходили у Кіровоградську область та тримали західний курс.
"БПЛА з півночі Кіровоградської області на Черкащину. Можлива робота ППО!", - попередили в ПС.
Згодом про ймовірну роботу ППО поінформували Сумську область.
О 01:59 "шахеди" з Черкащини рухались курсом на Київщину. Станом на 02:25 Київ опинився під загрозою ударних БПЛА.
"Чернігівська область рух ударних БПЛА у вашому напрямку з Київщини", - повідомили Повітряні сили о 02:30.
О 02:45 ворожі безпілотники на межі Київської та Черкаської областей рухалися у напрямку Вінниччини.
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