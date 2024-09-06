Росія атакує Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 6 вересня
Ввечері четверга, 5 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" з півдня Повітряні сили повідомили о 22:12.
Найперше ударні БПЛА зафіксували на Херсонщині. Безпілотники рухались у напрямку Миколаївщини, а після цього курсом на Кіровоградщину, Одещину та Вінниччину.
Станом на 23:41 відомо про ударні БПЛА у Вінницькій області. "Шахеди" фіксувались на південному сході.
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