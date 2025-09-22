Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 22 вересня
У понеділок, 22 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Про загрозу ударних дронів попередили о 16:00, коли рух БПЛА було зафіксовано на Донеччині у південному напрямку.
Станом на 21:07 безпілотники рухалися:
- На Сумщині - курсом на Полтавщину;
- На півночі Чернігівщині - південно-західним курсом;
- На Харківщині - на захід;
- На Запоріжжі - на Дніпровщину;
- На Дніпровщині - в західному напрямку;
- На Миколаївщині - курсом на Одещину.
О 21:43 стало відомо про пуски КАБ на Харківщину, коли о 22:16 зафіксували аналогічний пуск на Сумщину.
Рух дронів станом на 22:05:
- на Харківщині, курс західний;
- нова група БПЛА на Харківщині південно-західним курсом;
- нова група БПЛА на півночі Чернігівщині курсом на південь;
- на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину;
- на Дніпропетровщині в західному напрямку;
- на Миколаївщині в південно-західному напрямку;
- з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.29Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе