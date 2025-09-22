Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, то очікуйте наслідків": Сікорський на засіданні Радбезу ООН звернувся до РФ

Адріана Муллаянова
22 вересня, 2025 понедiлок
20:18
Світ Радослав Сікорський

Радослав Сікорський попередив Росію про неприпустимість порушень повітряного простору НАТО та підкреслив, що Захід не дозволить себе залякати

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на засіданні Ради Безпеки ООН підтримав позицію верховної представниці Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки  Каї Каллас, зазначивши: "Якщо порушення були випадковими, чому б одразу не визнати їх і не вибачитися? Ми вже надавали Росії такий "пропуск" у минулому, але замість вибачень отримали лише брехню".

Сікорський підкреслив, що повторні порушення повітряного простору викликають підозру та є частиною багаторічної гібридної війни Росії проти Заходу, включно з убивствами політиків, журналістів, правозахисників та перебіжчиків, кібератаками на лікарні і фінансові установи, підпалами в різних країнах Європи, відправкою запальних посилок та шпигунською діяльністю.

"Ця рада має чітко заявити: такі провокації не будуть терпітися", – сказав Сікорський.

Звертаючись безпосередньо до Росії, він наголосив: "Ми знаємо, що вам байдуже до міжнародного права. Ваш божевільний націоналізм прагне панування, яке не припиниться, доки ви не усвідомите, що епоха імперій закінчилася. Кожен удар українських героїв наближає день, коли це стане очевидним".

Радослав Сікорський додав, що Західні демократії прагнуть миру, але не будуть залякані: "Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте скаржитися. Вас попередили".

  • Унаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 
  • 12 вересня Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою". 
  •  13 вересня НАТО активував Статтю 4 та заявив про готовність до інших безпекових дій стосовно Польщі. 
  • 15 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув припущення, що ППО країни була неготова до російської атаки дронами 10 вересня.
  • 22 вересня Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пошук та ідентифікація безпілотників, що порушили повітряний простір країни в ніч з 9 на 10 вересня, все ще триває

 

 

