"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, то очікуйте наслідків": Сікорський на засіданні Радбезу ООН звернувся до РФ

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на засіданні Ради Безпеки ООН підтримав позицію верховної представниці Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, зазначивши: "Якщо порушення були випадковими, чому б одразу не визнати їх і не вибачитися? Ми вже надавали Росії такий "пропуск" у минулому, але замість вибачень отримали лише брехню".

Сікорський підкреслив, що повторні порушення повітряного простору викликають підозру та є частиною багаторічної гібридної війни Росії проти Заходу, включно з убивствами політиків, журналістів, правозахисників та перебіжчиків, кібератаками на лікарні і фінансові установи, підпалами в різних країнах Європи, відправкою запальних посилок та шпигунською діяльністю.

"Ця рада має чітко заявити: такі провокації не будуть терпітися", – сказав Сікорський.

Звертаючись безпосередньо до Росії, він наголосив: "Ми знаємо, що вам байдуже до міжнародного права. Ваш божевільний націоналізм прагне панування, яке не припиниться, доки ви не усвідомите, що епоха імперій закінчилася. Кожен удар українських героїв наближає день, коли це стане очевидним".

Радослав Сікорський додав, що Західні демократії прагнуть миру, але не будуть залякані: "Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте скаржитися. Вас попередили".