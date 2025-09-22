Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск

Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск

Дар'я Тарасова
22 вересня, 2025 понедiлок
16:17
Світ Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пошук та ідентифікація безпілотників, що порушили повітряний простір країни в ніч з 9 на 10 вересня, все ще триває

Зміст

Про це повідомляє польське агентство PAP.

Коментуючи ситуацію з виявленими російськими дронами на брифінгу в Сєраковіце (Поморське воєводство), прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що жоден із безпілотників, що порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня, не становив загрози для населення.

"Ми дізнаємося, скільки безпілотників впало, тоді, коли всі вони будуть знайдені", – зауважив Туск.

Прем'єр-міністр підкреслив, що пошук та ідентифікація дронів досі триває. Для цього широко використовуються також цивільні безпілотники, які можуть бути помилково прийняті за російські об'єкти.

"Ми намагаємося бути дуже ретельними у цьому питанні та, перш за все, не створювати паніку. Наразі немає підстав вважати, що якісь із цих знахідок становили загрозу. Поки що не було виявлено жодного випадку озброєного дрона, який міг би вибухнути або іншим чином завдати шкоди мешканцям чи їхньому майну", – підкреслив він.

Туск також прокоментував заяву президента Чехії Петра Павла, який припустив, що країни НАТО могли б збивати російські винищувачі, які порушують їхній повітряний простір.

"Ми готові до будь-якого рішення, яке має на меті знищення об'єктів, що можуть становити для нас загрозу, наприклад російських винищувачів, якщо (...) вони, наприклад, будуть літати над нашими територіальними водами", – відповів голова польського уряду.

За словами Туска, у таких ситуаціях слід двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення, яке може призвести до серйозної ескалації конфлікту.

"У ситуаціях, які не до кінця зрозумілі – наприклад, нещодавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic. Але без порушення, адже це не наші територіальні води. Перш ніж ухвалювати рішення про дії, які можуть призвести до дуже гострої фази конфлікту, потрібно двічі подумати", – зазначив польський прем’єр.

Він додав, що перш ніж ухвалити рішення про можливе збиття російських винищувачів, потрібно бути впевненими, що Польща "не буде в цьому сама".

  • 10 вересня повідомлялося, що внаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
  • Оперативне командування Збройних Сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни. Нині триває пошук місць, де впали збиті БПЛА.
  • 16 вересня повідомлялося, що будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, яка намагалася збити російський безпілотник. Його система наведення вийшла з ладу.
     
Теги:
Новини
Росія
Польща
безпілотник
Читайте також:
Сергій Лавров
Автор Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
Іван Світличний
Автор Тетяна Яворська
20 вересня, 2025 субота
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
Василь Шкляр
Автор Леся Вакулюк
21 вересня, 2025 неділя
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
Київ
+27.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
17:31
Ексклюзив
Молдова
У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов
17:29
Агент РФ, який коригував удари по Запоріжжю, отримав 15 років тюрми
17:26
російський диктатор Володимир Путін
Путін каже, що Захід "підірвав основи діалогу країн з ядерною зброєю", а РФ "готова відповісти на стратегічні загрози"
17:24
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
УПЛ: "Динамо" втратило очки з "Олександрією", результати інших матчів 6-го туру
17:13
ЗСУ
Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
16:54
Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка
16:22
Рада безпеки ООН
Американці не вірять, що ООН добре виконує свою роботу, - опитування
16:00
OPINION
США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
15:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
15:07
Купʼянськ
Чому Купʼянськ важливий для окупантів: розповів засновник БО "Реактивна пошта"
14:52
За рік послугою "Шлюб онлайн" у Дії скористалися понад 14 тис. пар
14:42
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Чи здатні росіяни на дронове "цунамі": експерт про те, як стримати російські дронові удари
14:32
COVID-19
У Києві захворюваність на COVID-19 знизилась на 17,9%
14:21
Замість п’яти різних виплат: уряд запровадив базову соціальну допомогу для родин у складних життєвих обставинах
14:12
З початку року 147 поплічникам кремля в Криму повідомили про підозру, 32 - засудили
14:00
OPINION
Нам треба другий фронт
13:58
Ексклюзив
імміграційні вимоги Канади
Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)
13:07
Дональд Трамп
Трамп розкрив імена декількох американських покупців TikTok
12:54
Ексклюзив
колумбійський гурт Los Іankovers
Далеко не всі народи у світі мають скарб - власну мову: колумбійський гурт Los Iankovers, який співає українські пісні
12:40
На Київщині затримали двох чоловіків, які постачали росіянами українські SIM-карти для дронів-камікадзе
12:27
Талібан
Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США
12:12
прогноз, погода
Де буде тепло, а де похолоднішає: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 23 вересня
12:00
OPINION
План Б для Трампа
11:54
ЗРК С-400 РФ
Українські військові уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ
11:54
Белавіа
Скасування санкцій США проти Белавіа: Politico оцінило, чи може ЄС зупинити транзит американських деталей до Білорусі
11:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО і Радбез ООН обговорять порушення РФ повітряного простору, а винищувачі Альянсу знову піднімались через російський Іл-20М над Балтійським морем. Акценти світових ЗМІ 22 вересня
11:37
Енергетика, споживання електроенергії
Через потепління збільшилося споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 22 вересня
11:19
просування росіян
Росіяни просунулись вглиб Дніпропетровської області й мають успіх на Запоріжжі, - DeepState
11:17
Ексклюзив
Андрій Веселовський
​Світ стає інакшим, і ми цього можемо не помічати, - дипломат Веселовський
11:08
Оновлено
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
"Штрафують за наявність оголеного фото в телефоні": порноакторка Джозефіна Джексон пояснила рішення виїхати з України
11:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
"Вони ніколи не визнають себе спотвореними": Шкляр про російськомовних українців
10:18
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:17
Ексклюзив
Путін в Кремлі
​​Путін панічно боїться появи нового Лебедя або Рохліна: Снєгирьов про звільнення генерала РФ Лапіна
10:01
"Красуха-2"
Сербія отримала від Росії комплекси РЕБ "Красуха"
10:00
OPINION
Хто перетворює Україну в країну фейків
09:55
Оновлено
Окупанти за ранок скинули на Запоріжжя та область щонайменше 5 авіабомб: 3 людини загинуло, ще двоє поранені
09:52
Армія+
Міноборони запустило цифрову систему обліку для військових Сил оборони "Імпульс"
09:14
Примари уразили Бе-12
У Криму "Примари" ГУР вперше уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV