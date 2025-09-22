Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пошук та ідентифікація безпілотників, що порушили повітряний простір країни в ніч з 9 на 10 вересня, все ще триває
Про це повідомляє польське агентство PAP.
Коментуючи ситуацію з виявленими російськими дронами на брифінгу в Сєраковіце (Поморське воєводство), прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що жоден із безпілотників, що порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня, не становив загрози для населення.
"Ми дізнаємося, скільки безпілотників впало, тоді, коли всі вони будуть знайдені", – зауважив Туск.
Прем'єр-міністр підкреслив, що пошук та ідентифікація дронів досі триває. Для цього широко використовуються також цивільні безпілотники, які можуть бути помилково прийняті за російські об'єкти.
"Ми намагаємося бути дуже ретельними у цьому питанні та, перш за все, не створювати паніку. Наразі немає підстав вважати, що якісь із цих знахідок становили загрозу. Поки що не було виявлено жодного випадку озброєного дрона, який міг би вибухнути або іншим чином завдати шкоди мешканцям чи їхньому майну", – підкреслив він.
Туск також прокоментував заяву президента Чехії Петра Павла, який припустив, що країни НАТО могли б збивати російські винищувачі, які порушують їхній повітряний простір.
"Ми готові до будь-якого рішення, яке має на меті знищення об'єктів, що можуть становити для нас загрозу, наприклад російських винищувачів, якщо (...) вони, наприклад, будуть літати над нашими територіальними водами", – відповів голова польського уряду.
За словами Туска, у таких ситуаціях слід двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення, яке може призвести до серйозної ескалації конфлікту.
"У ситуаціях, які не до кінця зрозумілі – наприклад, нещодавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic. Але без порушення, адже це не наші територіальні води. Перш ніж ухвалювати рішення про дії, які можуть призвести до дуже гострої фази конфлікту, потрібно двічі подумати", – зазначив польський прем’єр.
Він додав, що перш ніж ухвалити рішення про можливе збиття російських винищувачів, потрібно бути впевненими, що Польща "не буде в цьому сама".
- 10 вересня повідомлялося, що внаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
- Оперативне командування Збройних Сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни. Нині триває пошук місць, де впали збиті БПЛА.
- 16 вересня повідомлялося, що будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, яка намагалася збити російський безпілотник. Його система наведення вийшла з ладу.
