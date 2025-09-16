Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, - Rzeczpospolita

Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

За даними видання, місцева прокуратура приховує інформацію про "непізнаний літальний об’єкт", уламки якого впали на будинок у Вириках, у Люблінському воєводстві. Міністерство національної оборони також мовчить.

Зазначається, що це була ракета, випущена з польського F-16, яка намагалася збити російський безпілотник – його система наведення вийшла з ладу.

Минулого тижня сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками. Цілі безпілотники або їхні фрагменти були знайдені в різних місцях на сході Польщі. Більшість із 17 БПЛА були так званими "приманками", які не завдали жодної шкоди. Однак у Вириках, поблизу кордону з Білоруссю, "непізнаний літальний об’єкт" – як його називає люблінська прокуратура – ​​завдав шкоди приватному будинку. Він зруйнував дах і пробив стелю. Власники будинку вижили – власниця будинку повідомила ЗМІ, що їй вдалося вийти зі спальні за миті до того, як металеві уламки впали.

Після огляду, що відбувся за підтримки експертів, люблінська прокуратура ідентифікувала залишки 17 дронів. Однак вони відмовляються обговорювати, що саме впало у Вириках.

"Наразі об'єкт не ідентифіковано ні як дрон, ні як його фрагменти. Наразі я не можу точно сказати, що впало на будинок у Вириках. Це розслідується, і ми чекаємо на експертний висновок", – відповіла прокурор Агнешка Кемпка, речниця районної прокуратури в Любліні, військовий підрозділ якої розслідує масовий удар дронів в Польщі.

Висновок надасть спеціальний експерт з військової зброї.

"Наш обов'язок — координувати операцію на місці, тоді як встановлення фактів, забезпечення доказів, їх ідентифікація, встановлення технічних характеристик, визначення того, коли щось залетіло, вилетіло, чи було збито, чи впало, самостійно вирішується відповідними службами", — зазначив Кшиштоф Коморський, воєвода Любліна, для Rzeczpospolita.

Згідно з інформацією Rzeczpospolita, отриманою з джерел в органах державної безпеки, на будинок впала ракета з польського F-16, яка використовувалася для збиття безпілотника. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик минулого тижня визнав, що було збито три безпілотники. Він не назвав їхню локацію.

"Це була ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту виникла несправність системи наведення, і вона не спрацювала. На щастя, вибух не стався, оскільки спрацювали запобіжники. Був російський авіаудар, і польська сторона захищалася", – повідомило одне з джерел.

Отже, на будинок впала ракета довжиною приблизно три метри (вагою понад 150 кг).