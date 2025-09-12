Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою"

Про це він сказав журналістам, передає Clash Report.

Дональд Трамп прокоментував ситуацію щодо вторгення російських дронів у повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня, і зазначив, що це могло статися помилково.

"Це могло бути помилкою. Але як би там не було, я незадоволений усією цією ситуацією. Але сподіваюся, це скоро завершиться", - сказав американський президент.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів та обговорив ситуацію з президентом Польщі Каролем Навроцьким.