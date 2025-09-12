Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою"

Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою"

Марія Музиченко
12 вересня, 2025 п'ятниця
00:45
Світ Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив невдоволення щодо порушення польського кордону російськими дронами, однак зазначив, що це "могло бути помилкою"

Зміст

Про це він сказав журналістам, передає Clash Report.

Дональд Трамп прокоментував ситуацію щодо вторгення російських дронів у повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня, і зазначив, що це могло статися помилково.

"Це могло бути помилкою. Але як би там не було, я незадоволений усією цією ситуацією. Але сподіваюся, це скоро завершиться", - сказав американський президент.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів та обговорив ситуацію з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Валерій Залужний
Автор Марія Музиченко
9 вересня, 2025 вiвторок
Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні
Михайло Сцельніков
Автор Оксана Ліховід
11 вересня, 2025 четвер
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
збірна України з футболу
Автор Дмитро Марценишин
9 вересня, 2025 вiвторок
ЧС-2026: результати відбіркових матчів 9 вересня
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 12 вересня
2025, четвер
11 вересня
23:49
винищувач Rafale
Франція направить у Польщу три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору
23:05
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 141 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
22:39
Bring Kids Back UA
"Мав хронічне захворювання, проте належного лікування не отримував": в Україну повернули 17-річного юнака з території РФ
22:06
Марія Захарова
Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю
21:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
Зеленський і Келлог зустрілись у Києві. Про що говорили
21:34
Ексклюзив
Валерій Залужний
Ми не побачили жодних ознак підготовки Залужного до виборів, - голова КВУ Кошель
20:52
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має виробляти щомісяця 400 тис. БПЛА, аби конкурувати з РФ
20:22
Албанія
В Албанії вперше в світі представили міністра, створеного ШІ: він відповідатиме за держзакупівлі
20:07
Ексклюзив
тепло
З поміркованим оптимізмом: експерт з енергетики Харченко про новий опалювальний сезон
20:05
Огляд
теракт 11 вересня 2001 року у США
Теракт 11 вересня у США: 24 роки тому 19 терористів перетворили 4 літаки на зброю, а імена жертв встановлюють досі
19:59
Сирський і очільник генштабу Польщі обговорили можливість співпраці в боротьбі з БПЛА
19:58
Ексклюзив
крилата ракета Нептун
Проєкт ERAM: Україна матиме доступ до нових крилатих ракет, - Defense Express
19:58
Володимир Зеленський
Зеленський порівняв "шахеди" у Польщі з "зеленими чоловічками" у Криму
19:15
"Росія набирає сміливості": Каллас вважає, що війна в Україні триватиме принаймні ще 2 роки
19:10
проходження влк
Військові, які тривалий період лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Міноборони
18:16
Тімоті Снайдер
Лауреатом Премії імені Василя Стуса за 2025 рік став Тімоті Снайдер
18:02
Російська дезінформація
"Пропаганда намагається представити Балтію, як загрозу для Росії": ЦПД попередив про фейки РФ
17:57
ФК "Локомотив" Київ відкрив перший в Україні повністю інклюзивний спорткомплекс
17:56
Ексклюзив
Михайло Сцельніков
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
17:50
польща кордон
Польща стягує до кордонів з Білоруссю і РФ 40 тис. військових на тлі навчань "Захід-2025", - ЗМІ
17:30
Ексклюзив
податок на нерухомість
Українці заборгували 4,5 млрд грн податку на нерухомість: чи можуть їх притягнути до відповідальності
17:22
система ППО Triden MK2
САУ, системи ППО та боєприпаси: Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги
17:06
Вбивство двох підлітків на Вінниччині: 23-річному підозрюваному обрали запобіжний захід
17:04
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо Польща визнала акт агресії, то це вже є напад, - військовий експерт Сунгуровський
17:00
СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича Клименку, який допомагає РФ фінансувати війну проти України
16:42
Су-24 ВПС України
На Запорізькому напрямку на літаку Су-27 загинув льотчик Олександр Боровик
16:42
Інфографіка
інфляція, ціни
За рік харчі в Україні подорожчали в середньому на 20,5%: на які 5 популярних продуктів ціни зросли найбільше
16:29
Сили оборони відкинули росіян поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
16:20
Огляд
Земля вже не унікальна: NASA виявило найсильніші докази "слідів життя" на Марсі. Пояснюємо
16:19
Оновлено
Президент Фінляндії та Зеленський обговорили в Києві гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ і зміцнення ППО
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:58
Дональд Трамп
У США розпочався суд над чоловіком, обвинуваченим у спробі замаху на Трампа
15:47
Оновлено
Лукашенко звільнив 52 увʼязнених, серед них 14 іноземців
15:10
Переправляли за кордон за суми від $5 тис. до $20 тис.: СБУ та Нацполіція викрили 6 "ухилянтських схем"
14:38
Джон Коул і Олександер Лукашенко
У Мінськ прибув спецпредставник США Коул: він оголосив про скасування санкцій щодо авіакомпанії "Белавіа" та передав лист Трампа Лукашенку
14:25
Медовий місяць
"Медовий місяць" на тлі окупації: на кіноекрани виходить фільм про лютий 2022
14:13
фейк, фейки
На фоні вбивства Кірка та збиття дронів у Польщі "дорогими ракетами" росіяни активізували інформаційні кампанії в США й Варшаві, - ЦПД
13:49
Близький Схід Ємен нафта
Доходи РФ від продажу нафти впали до 5-річного мінімуму, - Міжнародне енергетичне агентство
13:35
В Україні з'явилась можливість замовити онлайн паперовий витяг про несудимість
Більше новин
