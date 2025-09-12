Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою"
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив невдоволення щодо порушення польського кордону російськими дронами, однак зазначив, що це "могло бути помилкою"
Про це він сказав журналістам, передає Clash Report.
Дональд Трамп прокоментував ситуацію щодо вторгення російських дронів у повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня, і зазначив, що це могло статися помилково.
"Це могло бути помилкою. Але як би там не було, я незадоволений усією цією ситуацією. Але сподіваюся, це скоро завершиться", - сказав американський президент.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів та обговорив ситуацію з президентом Польщі Каролем Навроцьким.
